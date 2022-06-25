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Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

24.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şık olmak istediğinizde rahatınızdan ödün vermeniz gereken zamanlar artık geride kaldı. Birbirinden şık, yepyeni tayt modelleri ile hem gösterişli hem rahat kombinler yapabilirsiniz. Termal, basic, toparlayıcı ve spor gibi pek çok modeli bulunan taytlar, her çeşit bütçeye konforu ve şıklığı sunmayı amaçlar. Çeşitli şekilde üretilen en iyi tayt modellerini sizler için araştırdık. Gelin, hem sporda hem günlük yaşamda şıklığınızı tamamlayacak olan tayt modellerine yakından bakalım.

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

Rahatlığından ve şıklığından ödün vermek istemeyen kadınların ilk tercihi olan taytların kullanımı, her geçen gün yaygınlaşıyor. Sadece spor yaparken değil, aynı zamanda günlük yaşantınızda farklı aksesuarlarla çeşitli görünümler oluşturarak üst düzeyde konfora sahip olmanız mümkün. Hemen her kombin ile uyumlu olan taytlar, kıyafet seçimi için harcanan vakti en aza indirip zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Desenli, yazılı, parlak, mat her desen ve modelde üretilen tayt modelleri ile kombinlerinize renkli ve modern bir görünüm katmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Sporda rahatlık isteyenlere: PUMA Kadın FAVOURITE Forever Yüksek Bel 7/8 Kadın Antrenman Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

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PUMA Kadın FAVOURITE Forever Yüksek Bel 7/8 Kadın Antrenman Tayt, yüksek beli ve dar kesimiyle antrenman boyunca maksimum konfor sağlar. Ürünün polyester ve elastan içeriğe sahip dryCELL özellikli kumaşı; ciltten nemi uzaklaştırır, kuru ve rahat bir antrenman geçirmenize yardım eder. Özel dikişleri ile daha az sürtünme ve kullanım kolaylığı sağlayan tayt, dikişlerinde kullanılan geri dönüştürülebilir iplikler sayesinde çevre dostu bir duruş sergiler. Dar kesim stili ile bacak boyunuzun olduğundan daha uzun görünmesine yardım eder. Ürünün bel lastiğinde bulunan cep, spor esnasında telefonunuzu yanınızda rahatlıkla taşımanıza olanak sağlar.

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2. Siyah tayttan vazgeçemeyenlere: TRENDYOLMİLLA Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Örme Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

TRENDYOLMİLLA Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Örme Tayt, yüksek bel ve toparlayıcılık özellikleri ile ön plana çıkar. Viskon, elastan ve polyester materyallerinden oluşan ürünün içeriğindeki %75 viskon, hava geçirgenliği sağlarken; %20 elastan, esneme özelliği sunar. %5 polyester ise kolay kırışma sorununu engeller. Üretiminde kullanılan örme tekniği sayesinde taytın, üzerinize tam oturan kalın yapıda bir kalıbı bulunur. Bu sayede ürün, iç göstermez. Sık ve pürüzsüz bir yapıdaki interlok örme kumaştan üretilen taytı, hem sporda hem günlük aktivitelerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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3. Antrasit rengi sevenlere: DeFacto U0781AZ Cep Detaylı Kadın Slim Fit Spor Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

Günlük yaşamında spor giyinmeyi seven kadınların kullanmaktan keyif alacağı DeFacto U0781AZ Cep Detaylı Kadın Slim Fit Spor Tayt, cep detayları ile işlevselliği beraberinde getiriyor. Bu sayede yanınızda çanta taşımak zorunluluğundan sizi kurtarıyor. Ürünün kumaşındaki %96 polyester ile kırışmayı engelleyerek kolay kullanım ve saklama imkânı sağlarken; %4 elastan ise esnek kullanım sunuyor. Ürünün sağladığı konfor ile yoga, meditasyon ve pilates yapmak artık çok daha kolay ve eğlenceli oluyor. DeFacto'nun Athleisure koleksiyonunun yıldız parçası olan tayt, kullanıcılardan tam not alıyor.

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4. Sade ve şık: Emfure Kadın Cepli Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

Günlük kullanım ve makine yıkamalarına karşı özel olarak dayanıklı şekilde üretilen Emfure Kadın Cepli Tayt, spor görünümünüzü tamamlamanıza yardım eder. Esnek yapısıyla kullanım kolaylığı sağlayan ürün; yoga, bisiklet, voleybol, koşu gibi her tür antrenman ve günlük kullanım için mükemmel bir tercih olur. Yumuşak ve kaliteli dokusu sayesinde varlığını neredeyse hissetmeyeceğiniz taytın kumaşı; vücudunuzu sıkı şekilde sarar. Yüksek bel kalıbı, bacaklarınızı inceltir ve onların daha uzun görünmesini sağlar. Ürünün yanlarda bulunan cepleriyle para, cüzdan, kredi kartı gibi ihtiyaçlarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Sizi istediğiniz görünüme kavuşmanıza yardımcı olan tayta şans vermeye ne dersiniz?

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5. Günlük kullanıma da uygun olan Addax Kadın Siyah Yüksek Bel Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

Addax Kadın Siyah Yüksek Bel Tayt'ın kumaşındaki %90 polyester ve %10 likra, konforlu bir kullanım sunar. Ürünün içeriğindeki polyester, kırışmayı önler. Likra ise taytın bedeninizi nazikçe sararak vücudunuzun şeklini almasını sağlar. Yüksek belli yapısı ile ürün, karın bölgenizi sarar ve istenmeyen görünümleri ekarte eder. Esnek yapısı sayesinde spor yaparken rahat hissetmenize yardımcı olur. Parlak görünümü ile günlük kullanımlarda bile kombinlerinizi şık bir biçimde tamamlayarak dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Taytı çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

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6. Tek ürün, iki farklı kullanım: Oysho Bilek Hizasında Çift Yüzlü Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

Oysho Bilek Hizasında Çift Yüzlü Tayt, bilek hizasındaki boyu sayesinde her model spor ayakkabı ile güzel kombinler yapmanıza yardım eder. Bel kısmında silikon panel bulunan ürün, yassı dikişleri sayesinde kullanıcıya iki taraflı kullanım imkânı tanır. Taytın bir yüzü daha teknik, diğer yüzü ise daha yumuşak görünümlü tasarlanır. Ürün, UPF+ 40 güneş korumalı olduğu için açık alanlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Dayanıklı kumaşı sayesinde sporun her dalında ve günlük kullanıma uygun olan taytın kumaşı, %53 modal, %29 esastan ve %18 poliamitten oluşur.

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7. Spor tarzı sevenlere: Under Armour Armour Branded WB Legging Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

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HeatGear kumaştan üretilen Under Armour Armour Branded WB Legging Tayt, ağırlık hissettirmeden üstün bir koruma sunar. Kumaşında kullanılan malzeme sayesinde ürün, ter tutmaz ve çok hızlı kurur. Taytın dört yöne esneyebilen yapısı, hareket kabiliyeti sağlar. Böylece ürünü her spor dalında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Koku giderme teknolojisi ile kokuya neden olan mikropların oluşumunu önleyen ürünün kumaşı; %87 polyester, %13 elastandan oluşur. Under Amour yazılı elastik bel bandı ile tayt, bel çevrenizi mükemmel şekilde kavrar. Her mevsim ve günlük yaşamda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünü mutlaka incelemelisiniz.

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8. Renkli tayt sevenler için: Penti Indigo Shiny Tayt

Hem günlük giyime hem de sporda giymeye uygun tayt modeli önerileri

Mavi rengi sevenler burada mı? Esnek ve kaliteli kumaşı ile Penti Indigo Shiny Tayt, vücudunuzun şeklini alarak konforlu kullanım vadeder. Her spor dalında rahatlıkla kullanabileceğiniz dayanıklıktaki ürün, vücudunuzu sıkıca sararak kıvrımlarınızı belirginleştirir. Yüksek bel kesimli modeli, ayak bileğinin hemen üzerinde biten boyu ile bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlar. Belinizi narin şekilde sararak vücudunuzun daha ince gösterir. Parlak kumaşı ile iddialı kombinler yapacağınız ürün, bütün ilginin üzerinizde toplanmasına yardım eder. Pek çok kıyafetinizle kullanabileceğiniz tayt, dolabınızın yıldız ürünlerinden olmaya aday!

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