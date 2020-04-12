MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı!

Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 23:07 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de merakla beklenen birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı. Survivor yarışmacıları birleşme partisinde şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı!

Survivor 2020'nin 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor klasiği olan birleşme partisin öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları aylar sonra ilk defa duş aldı. Yarışmacılar duşun ardından ise kuaför koltuğuna oturdu.

Parti için şık kıyafetlerini giyen Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı. Survivor'ın kadın yarışmacıları şık kıyafetler ve makyajlı halleriyle izleyenleri şaşırttı.

survivor_unluler_1

Ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları, birleşme partisinde buluştu. Bir araya gelen yarışmacılar sohbet etme imkanı buldu. Parti öncesinde yarışmacılara güzel bir sofra hazırlandı. Birbirinden lezzetli, çeşidi bol olan sofrada yarışmacılar, uzun zamandır hasret oldukları yiyeceklerin tadını doyasıya çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!
Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020, Survivor, survivor birleşme partisi,

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor Mert hangi dizilerde oynadı?

Survivor'a şıklığıyla damga vurdu!

Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı: Her şey için teşekkürler

Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı: Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Vedat Milor'dan Duygu Özaslan ve sunny side up tepkisi: Menemenden en başa nasıl dönebildiniz?

Vedat Milor'dan Duygu Özaslan tepkisi!

Ajda Pekkan'ın karantina günleri! Önce spor yaptı ardından kek pişirdi

Ajda Pekkan'ın karantina günleri! Önce spor yaptı ardından kek pişirdi

Nurgül Yeşilçay'dan Duygu Özaslan'a olay gönderme!

Nurgül Yeşilçay'dan Duygu Özaslan'a olay gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.