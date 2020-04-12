Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı!

Survivor 2020'nin 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor klasiği olan birleşme partisin öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları aylar sonra ilk defa duş aldı. Yarışmacılar duşun ardından ise kuaför koltuğuna oturdu.

Parti için şık kıyafetlerini giyen Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı. Survivor'ın kadın yarışmacıları şık kıyafetler ve makyajlı halleriyle izleyenleri şaşırttı.

Ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları, birleşme partisinde buluştu. Bir araya gelen yarışmacılar sohbet etme imkanı buldu. Parti öncesinde yarışmacılara güzel bir sofra hazırlandı. Birbirinden lezzetli, çeşidi bol olan sofrada yarışmacılar, uzun zamandır hasret oldukları yiyeceklerin tadını doyasıya çıkardı.

