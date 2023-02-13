Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor ne zaman başlayacak? Tv8 yayın akışı

Survivor yeni bölüm yayın tarihi son günlerde sıklıkla sorgulanmaya başladı. Ülkemizde 'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrası Tv kanalları bölgeden anbean yayın yapmaya başladı. Survivor'un yeni bölümü de 13 Şubat Pazartesi akşamı Tv8 yayın akışında bulunmuyor. Pek, Survivor devam ediyor mu? Survivor yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu? İşte 13 Şubat Tv8 yayın akışı ve detaylar...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Tv'in sevilen yarışması Suvivor 2023 bu akşamki Tv8 yayın akışında yer almıyor. Programın ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

13 ŞUBAT 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bu akşam saat 20:00 - Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın yer almaktadır.



