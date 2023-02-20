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Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat TV8 yayın akışı

20.02.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatta kalma yarışması olan Survivor'un yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birçok kanal dizi ve programlara ara verdi. Peki Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 20 Şubat TV8 yayın akışı...

Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat TV8 yayın akışı

Survivor'un yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yer almayacak. TV8 yayın akışında Survivor yerine Kılıç Savaşları adlı yabancı sinema filmi yer aldı. Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan programın yeni bölümü araştırılıyor. Peki Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 20 Şubat TV8 yayın akışı...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Gelişmeler geldiğinde sayfamızda yer alacak.

TV8 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT 2023

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)

21:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)

23:15 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)


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