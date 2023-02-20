Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat TV8 yayın akışı

Survivor'un yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yer almayacak. TV8 yayın akışında Survivor yerine Kılıç Savaşları adlı yabancı sinema filmi yer aldı. Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan programın yeni bölümü araştırılıyor. Peki Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 20 Şubat TV8 yayın akışı...
Survivor'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Gelişmeler geldiğinde sayfamızda yer alacak.
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)
21:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
23:15 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)