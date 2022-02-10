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Survivor bu akşam yok mu? Survivor neden yok? Survivor hangi günler var?

10.02.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri. TV8 yayınlanan Survivor, her bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Oyunları azimli yarışmacılarıyla Survivor neredeyse her gece evlerimize konuk oluyor. Survivor All Star 2022 bu sene de birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iki takımla TV8 ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler, TV8'in yayın akışında Survivor'ı göremeyince Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor neden yok şeklinde araştırmalara başladı.

Survivor bu akşam yok mu? Survivor neden yok? Survivor hangi günler var?

Survivor All Star, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de yayınlanan sevilen bir yarışmadır. En son 9 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'ın 10 Şubat Perşembe akşamı yani bu akşam neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 9 Şubat Çarşamba akşamı yeni bir elemenin olduğu Survivor'da Furkan adaya, arkadaşlarına ve Survivor olma hayallerine veda etmişti. Bu bölümden sonra izleyiciler Survivor All Star'ın yeni bölümünü iple çekiyor. Peki Survivor bu akşam yayınlanacak mı, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte Survivor'a dair merak ettikleriniz.

SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

Survivor All Star bu akşam TV8'de yeni bölümüyle ekranlara gelemeyecek. Survivor yerine bu akşam 20.00'da Recep İvedik 5 sinema filmi TV'de ekranlara gelecek.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümüyle 12 Şubat Cumartesi günü ekranlarda olacak.

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survivor Acun Ilıcalı
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