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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

19.04.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 18 Nisan Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Deniz parkurunda kıyasıya mücadele yaşanan oyunda dokunulmazlığı kazanmak için iki takım da tüm güçleri ile savaştı. Oyunu kaybeden takım ise konseyde oylama yaptı ve haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 18 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 72. bölümünde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Baştan sona kadar büyük bir mücadele içinde geçen dokunulmazlık oyununda nefes kesen karşılaşmalar ekrana geldi. Deniz parkuru ile başlayan ve karada atışlar ile sonlanan oyunda seçim avantajını gönüllüler kazandı. Ünlülerden Çağrı ve Merve, gönüllülerden Poyraz ve Berkay sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

Yüksek tempoda geçen ikinci dokunulmazlık oyununda skor 9-7 olunca en iyiler mücadelesine geçildi. Burada ünlülerden Melis ve Sergen, gönüllülerden Steven ve Ayşe parkura çıktı. İlk karşılaşmada Steven, Sergen'i yendi. Böylece 10-7 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık sembolünü ise günü beşte 4 yapan Steven aldı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Ünlüler takımı için SMS halk oylaması yapıldıktan sonra ada oylamasına geçildi. Survivor Türkiye'de ünlüler takımında yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar İsmail, İlayda, Batuhan, Çağrı oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan İlayda, haftanın 2. eleme adayı oldu.

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise eleme adayı Dora olmuştu.

KOSTÜM TASARLAMA GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sezonun ilk görev oyunu için takımlardan bir kostüm yapılması istendi. Geçen hafta oylama sunulan görev oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımının ödülü ise birer dilim havuçlu kek oldu.

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TV8 survivor
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