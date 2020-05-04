Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Konseydeki oylamada kritik strateji! İşte Survivor 2020'de elemeye kalan isimler

Survivor yarışmasının 3 Mayıs Pazar ekrana gelen 65. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ise ada konseyine gitti ve oylama yaparak elemeye kalan ismi belirledi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Haftanın ilk eleme adayı ise gönüllülerden Berkan oldu. Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu bu defa gönüllüler takımı kazandı. Böylece bu hafta da her iki takımdan da yarışmacıların elemeye kalacağı belli oldu.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Fakat konsey öncesinde aralarında bir karar alan ünlüler takımı stratejik bir hamle yaptı. Geçtiğimiz haftalarda sms oylamalarında ilk sıralarda yer alan Mert Öcal, takım arkadaşlarından kendisini aday yazmalarını istedi. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı, ünlüler takımından Mert oldu.