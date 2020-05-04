Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Konseydeki oylamada kritik strateji! İşte Survivor 2020'de elemeye kalan isimler

Survivor yarışmasının 3 Mayıs Pazar ekrana gelen 65. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ise ada konseyine gitti ve oylama yaparak elemeye kalan ismi belirledi.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Haftanın ilk eleme adayı ise gönüllülerden Berkan oldu. Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu bu defa gönüllüler takımı kazandı. Böylece bu hafta da her iki takımdan da yarışmacıların elemeye kalacağı belli oldu.
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Fakat konsey öncesinde aralarında bir karar alan ünlüler takımı stratejik bir hamle yaptı. Geçtiğimiz haftalarda sms oylamalarında ilk sıralarda yer alan Mert Öcal, takım arkadaşlarından kendisini aday yazmalarını istedi. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı, ünlüler takımından Mert oldu.
Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde ise sms oylamasında en yüksek oy alan gönüllüler ve ünlülerden 2'şer yarışmacı, elemeye kalacak olan 4 adayı daha belirleyecek. Mert ve Berkan dışında isimleri söylenecek olan 4 yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.
Oylama sonrasında konuşan Mert, takımı riske atmamak adına böyle bir strateji uyguladıklarını belirterek, "Bu takından kimsenin gitmesini istemiyoruz, herkes burada kalmak istiyor. Bugünlük isim yazmayı bu şekilde atlatalım istedik. Sms sonuçlarına göre de beyin fırtınası yaparak diğer eleme adaylarını belirleyeceğiz. İnşallah bu takımdan kimseyi göndermeyeceğiz" dedi.
Acun Ilıcalı ise ünlüler takımının uyguladığı stratejiyi överek, " Survivor yarışmasını iliklerime kadar hissettiğim bir konsey oldu. Bu tip oylamalarda strateji ve hamlelerin ne kadar yarışmanın seyrini değiştirmekte etkili olduğunu bilen biriyim. Bu akşam ünlüler takımından stratejik bir hamle geldi" ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum