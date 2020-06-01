Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan isimler

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler haftanın son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecanın iyice arttığı, finale az bir zamanın kaldığı Survivor’da iki takım da elemenin kendilerinden olmaması için mücadele etti. Bu hırsla parkura çıkan ünlüler ile gönüllüler, dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele verdi. TV8’in her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan ve ekranlara kilitleyen yarışması Survivor 2020’de bu akşam bir dokunulmazlık mücadelesi daha yaşandı. Üç eleme adayı çıkaran Ünlüler, son eleme adayının Gönüllülerden çıkmasını istiyor ve dokunulmazlığı kazanmak istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu dokunulmazlığı kazanarak Ünlülerden bir eleme yaşanmasını, böylece takımların birleştiği yeni dönemin başlamasını hedefliyordu. Bu amaçlarla parkura çıkan takımlar baştan sona heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir mücadele sergiledi. Günün sonunda ise dokunulmazlığı ve erzak paketini kazanan takım belli oldu. 31 Mayıs Pazar Survivor 2020 93. bölüm dokunulmazlık oyunu detayları haberimizde.

SURVIVOR’DA AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI? Ünlüler ile gönüllüler, dokunulmazlık oyununda rakip takımdan yarışmacı seçme şansını kazanmak için avantaj oyunu oynadı. Dörder kişinin çıktığı bayrak yarışı da büyük heyecan içinde geçti. Ünlülerden Yunus Emre, Sercan, Elif, Aycan’a karşılık gönüllülerden Yasin, Ardahan, Evrim, Nisa parkura çıktı. Zorlu mücadele sonunda avantajı kazanan takım ünlüler oldu. DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ? Survivor’da ünlüler ile gönüllüler, oynadıkları dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftalık erzak paketi için de mücadele ettiler. Oyundan önce açıklanan ödül ise yarışmacıları hırslandırdı. Bugün dokunulmazlığı kazanan aynı zamanda erzağın da sahibi oldu. Erzak paketi içinde makarna çeşitleri, kıyma, salça, patates, kıyma, ketçap, mayonez yer alıyordu. SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, dördüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Düz bir parkurda yarışan iki takım, birçok zorlu engeli aşarak atışlara geldiler. Atışlarda ise uzun bir masanın sonuna dizilmiş 4 adet sembol bulunuyordu. Yarışmacılar, atışlarla bu sembolleri devirmesi gerekiyordu. Oyunda Cemal Can ve Aycan kısa bir sakatlık geçirdi. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma ise oyun süresince devam etti. Gönüllüler takımından Barış’ın doktor raporu olması nedeniyle oyunda yer alamadı. Bu zorlu mücadeleyi 10'a 5'lik skorla kazanan yine gönüllüler oldu.