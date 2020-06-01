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Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 00:25 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 93. son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları, 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 31 Mayıs Pazar Survivor 2020’de 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan isimler

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler haftanın son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecanın iyice arttığı, finale az bir zamanın kaldığı Survivor’da iki takım da elemenin kendilerinden olmaması için mücadele etti. Bu hırsla parkura çıkan ünlüler ile gönüllüler, dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele verdi.

TV8’in her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan ve ekranlara kilitleyen yarışması Survivor 2020’de bu akşam bir dokunulmazlık mücadelesi daha yaşandı. Üç eleme adayı çıkaran Ünlüler, son eleme adayının Gönüllülerden çıkmasını istiyor ve dokunulmazlığı kazanmak istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu dokunulmazlığı kazanarak Ünlülerden bir eleme yaşanmasını, böylece takımların birleştiği yeni dönemin başlamasını hedefliyordu. Bu amaçlarla parkura çıkan takımlar baştan sona heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir mücadele sergiledi. Günün sonunda ise dokunulmazlığı ve erzak paketini kazanan takım belli oldu. 31 Mayıs Pazar Survivor 2020 93. bölüm dokunulmazlık oyunu detayları haberimizde.

SURVIVOR’DA AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ile gönüllüler, dokunulmazlık oyununda rakip takımdan yarışmacı seçme şansını kazanmak için avantaj oyunu oynadı. Dörder kişinin çıktığı bayrak yarışı da büyük heyecan içinde geçti. Ünlülerden Yunus Emre, Sercan, Elif, Aycan’a karşılık gönüllülerden Yasin, Ardahan, Evrim, Nisa parkura çıktı. Zorlu mücadele sonunda avantajı kazanan takım ünlüler oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor’da ünlüler ile gönüllüler, oynadıkları dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftalık erzak paketi için de mücadele ettiler. Oyundan önce açıklanan ödül ise yarışmacıları hırslandırdı. Bugün dokunulmazlığı kazanan aynı zamanda erzağın da sahibi oldu. Erzak paketi içinde makarna çeşitleri, kıyma, salça, patates, kıyma, ketçap, mayonez yer alıyordu.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, dördüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Düz bir parkurda yarışan iki takım, birçok zorlu engeli aşarak atışlara geldiler. Atışlarda ise uzun bir masanın sonuna dizilmiş 4 adet sembol bulunuyordu. Yarışmacılar, atışlarla bu sembolleri devirmesi gerekiyordu. Oyunda Cemal Can ve Aycan kısa bir sakatlık geçirdi. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma ise oyun süresince devam etti. Gönüllüler takımından Barış’ın doktor raporu olması nedeniyle oyunda yer alamadı. Bu zorlu mücadeleyi 10'a 5'lik skorla kazanan yine gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’de bayram haftasında iki dokunulmazlık oyunu oynanmıştı İki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, Yunus Emre ve Elif’i eleme adayı çıkarmıştı. 30 Mayıs Cumartesi oynanan dokunulmazlık oyununu yine kaybeden ünlüler, bu sefer ada konseyinde eleme adayı olarak Aycan’ı gösterdi. Böylece üç eleme adayı; Elif, Yunus Emre, Aycan oldu. Son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından Sercan da böylece 4. eleme adayı oldu.

SURVIVOR’A VEDA EDEN KİM OLACAK?

Survivor 2020’de geçen hafta eleme yapılmaması sonrasında eleme sisteminde bir değişiklik yapıldı. İki haftada 4 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve 4 ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımlardan 4 eleme adayı çıkarıldı. Bu şekilde yapılan oylamalar sonucunda bu haftanın eleme adayları; Yunus Emre, Elif, Aycan ve Sercan oldu. Bu isimler arasında yapılan SMS oylaması sonrasında Salı günü en az oyu alan ve Survivor’a veda eden isim açıklanacak.


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