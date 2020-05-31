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Survivor'da Acun Ilıcalı'dan meraklandıran sözler: Dünyada bir ilk olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında Acun Ilıcalı konseyde açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı, Survivor'da yapacakları yeniliğin dünyada bir ilk olacağını söyledi. Ilıcalı ayrıca Survivor'da kadın ve erkek yarışlarının ne zaman başlayacağını da duyurdu.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan meraklandıran sözler: Dünyada bir ilk olacak!

Survivor 2020’nin 92. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı "Asıl bir bombam var. Yok artık böyle bir şey diyeceksiniz. Ama söyleyemiyorum" sözleri ile yarışmacıları merak içinde bıraktı.

Survivor 2020 yarışmacıları, Acun Ilıcalı’dan bir ipucu istedi. Acun Ilıcalı’nın, buna karşılık olarak “Dünyada bir ilk olacak. Seyircilerimizden, Instagramdaki son postumun altına doğru tahmin yazan ve ilk gördüğüm kişiyi Survivor finaline getireceğim” demesi ise herkesi daha çok meraklandırdı.

"SURVIVOR'DA KADIN VE ERKEKLER KARIŞIK YARIŞACAK"

Acun Ilıcalı kadın ve erkek yarışmacıların karışık yarışacağı zamanı da açıkladı. Ilıcalı bu haftaki elemeden sonra kadın ve erkek yarışmacıların, oyunlarda artık karışık yarışacağını söyledi. Acun, "Eğer ünlüler takımından elenen olmazsa, Aycan, Elif ve Evrim'in buradaki erkeklerden moral bulacağını düşünüyorum. Ünlülerden biri gitmezse takım olarak devam edeceksiniz. Ama ünlülerden biri elenirse artık haftalık takımlar yapacağız" dedi. Acun Ilıcalı, Survivor 2020’de kadın yarışmacıların performanslarının çok iyi olduğu ve erkek yarışmacıları ile mücadele edebileceklerini söyledi.

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