Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında, Anıl ve Hakan'la kavga eden Turabi'ye Acun Ilıcalı 5 oyuna çıkmama cezası vermişti. Turabi'nin hareketlerine sinirlenen Acun Ilıcalı'nın son olaylarla ilgili olarak Ünlüler takımına da eleştirileri sert oldu. Turabi'nin cezasından dolayı oynamadığı ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında Nagihan ile Ünlüler takımı arasında gerilimli anlar yaşandı. Bu tartışma konseyde de devam edince Acun Ilıcalı araya girdi ve Ünlüler takımını eleştirdi.

'TURABİ'YE TEK SÖZ SÖYLEMEDİNİZ'

Ünlüler takımının haksızlık yaptığını söyleyen Ilıcalı, 'Nagihan'ın davranışlarından takım olarak rahatsız olduğunuzu söylediniz. Ama keşke Turabi'nin bu tip davranışlarına karşı da tepki koysanız. Bu konuda adil olsaydınız. Turabi de karşı takıma bunun çok daha ağırını yapıyorken, takım olarak sizden bir cümle duysak. En azından Turabi'yi uyarsaydınız. Belki siz uyarsaydınız Turabi onları yapmayacaktı. En kritik oyunlarda Turabi yok oyunda, belki bugün olsa bir sayı alacak ve takım kazanacaktı. Davranışlarından dolayı 5 oyunluk ceza aldığı için belki bugün bu oyunu kaybetti'

'NAGİHAN'I ELEŞTİRİRKEN KENDİ TAKIMINIZA BAKIN'

'Karşı takıma Nagihan üzerinden eleştiri yaparken, kendi takımınıza bakın. Nagihan, Turabi'nin yaptığının onda birini yapmadı. Nagihan'ın hareket yapmasına aşırı derecede bozuluyorsunuz, ama sizin kibar bir dille sahtekar demeniz üzerine Nagihan bu tepkiyi verdi. Siz de hatalısınız, Nagihan da hatalı'



