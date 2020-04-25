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Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yeni iddia! Voleybol maçının büyük ödülünü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 01:26 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, Nisa ve Evrim'in sözleri üzerine, ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla yeniden voleybol maçı iddiasına girdi. Herkesin merakla beklediği büyük ödülü Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yeni iddia! Voleybol maçının büyük ödülünü açıkladı

Survivor'da geçtiğimiz günlerde Acun Medya ile yarışmacılardan oluşan voleybol maçını Ilıcalı'nın takımı farklı skorla kazanmıştı. Acun'un takımında yarışmacılardan Nisa da yer almıştı.

Survivor yeni bölümde ise ödül oyunu öncesinde konu voleybol maçına gelince Acun Ilıcalı yarışmacılarla yeniden iddiaya girdi. Eski voleybolcu olan Nisa'nın "Biz Evrim ile aynı takımda size karşı oynasaydım farklı bir şeyler olurdu" sözü üzerine Ilıcalı yeni maç yapma teklifinde bulundu. Yine eski voleybolcu olan Evrim de takımını açıklayarak, " Nisa, ben ve Sercan'dan oluşsun takımımız. Yedek olarak da Barış'ın olmasını istiyorum" dedi.

Evrim'in teklifini kabul eden Acun, "Gerçekten hiç bir şansınız yok. Ben de takımıma prodüksiyondan voleybol oynamayı bile bir kız arkadaşımızı alacağım. Eli top tutsa yeter. Ama bu üçlünün bize karşı hiç bir şansı yok. Bizi tutanlar eğer kazanırsak aynı ödülü alacaklar. Siz kazanırsanız sizi destekleyenler ise 2 katı ödül alacak. 2 defa yemek yiyecekler ayrı günlerde" sözleriyle ödülü açıkladı. Acun'un sözleri üzerine ise Cemal Can, "Ben sizi destekleyeceğim. Geçen oyunda o tarafta nasıl oldum. Sonradan ben de şaşırdım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor voleybol, Acun Ilıcalı,

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