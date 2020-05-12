Survivor'da Acun Ilıcalı'yı üzüntüye boğan eleme: En beklemediğim ve üzüldüğüm veda oldu! Survivor'da kim eleniyor?

Survivor 2020 yarışmasının Salı akşamı ekran gelecek olan 74. yeni bölümünde iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşanacak.

"SURVIVOR'DA EN ÜZÜLDÜĞÜM VEDA"

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllülerden ilk eleme adayları Berkan ve Mert olmuştu. Yapılan sms oylaması sonuçlarına göre ise Salı akşamı yeni bölümde en yüksek oyu alan ünlüler ve gönüllülerden 2'şer yarışmacı 4 eleme adayı daha belirleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

Survivor'un yeni bölüm fragmanında ise ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve "Bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" sözleri izleyenleri meraklandırdı.

ERSİN MERT GERİLİMİ SÜRÜYOR

Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler takımında Mert ile Ersin arasındaki gerilimin daha da büyüdüğü görülüyor. Mert’in ayrı bir baraka kurması, Ersin ile yan yana gelmek istememesi ünlüler nasıl etkileyecek merak ediliyor. Survivor’da haftanın iletişim oyunu için takımlar basket maçı yapacak. Survivor basket oyununda gerilim ise had safhaya çıkıyor.



