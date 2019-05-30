MAGAZİN

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 02:02 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 83. bölümünde hem ödül oyunu hem de yemek yarışması heyecanı vardı. MasterChef programının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Dominik'e gelerek yarışmacılara sürpriz yaptı. Yarışmacılar şefin istediği yemekleri yapmak için yarıştı. Peki Survivor'da yemek yarışmasını kim kazandı. Acun Ilıcalı ise adaların birleştiğini ve artık takımların aynı adada yaşayacağını açıkladı. Yarışmacıların adaların birleşme kararına verdikleri tepkiler ise Acun'u şaşırttı.

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında büyük finale 1 ay kala heyecan dozu artıyor. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'ın Çarşamba akşamı ekrana gelen 83. bölümüne siyah ve beyaz takımlar yaşam evi ödülü için parkurda mücadele etti.

YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ilk olarak Siyah ve Beyaz takım, yaşam evine gitmek için yarıştı.. Beyaz takım 10'a 8 ödülü kazandı. Yarışmacılar, yaşam evinde hem karınlarını doyurdu hem de pasta ve kahve ile keyif yaptılar.

YEMEK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'da sürpriz bir ödül oyunu ile karşılaşan yarışmacılar karşılarında Şef Mehmet Yalçınkaya'yı görünce şaşkına döndüler. MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Şef, Siyah ve Beyaz takım için hazırladığı menüyü sundu ve yarışmacılardan yapmasını istedi.

Takımlar kendilerine hazırlanan alanlarda istenilen yemekleri yapmak için uğraştı. Yarışma sonunda kazanan ise siyah takım oldu. Yarışmacılar usta şeflerin hazırladığı menü ile ziyafet çekti.

ACUN'U ŞAŞIRTAN BİRLEŞME TEPKİSİ
Survivor Türkiye Yunanistan'da oynanan ödül oyunu sonrasında gerçekleşen seremonide Acun Ilıcalı yarışmacıları şaşırtan bir kararı açıkladı. Ilıcalı artık adaların birleştiğini duyurdu. Ilıcalı, "Artık aynı adada yaşayacaksınız. Bu proje toplumsal bir deney gibi. Ancak bunu açıkladığımda Türklerden tepki gelmedi, Yunanlılar ise çok mutlu oldular. Bu niye böyle anlamadım" dedi.

Açıklamanın ardından Panorama yorumcularına da seslenen Acun Ilıcalı, yarışmacıların tepkilerini yorumlamalarını istedi.


Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!
Acun'un doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!Acun'un doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 survivor adalar birleşti survivor yemek yarışması kim kazandı survivor türkiye yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Show TV'nin yeni müzik eğlence programı Rubato Zamanı ne zaman başlayacak? Konukları kimler?

Show TV'nin yeni müzik eğlence programı Rubato Zamanı ne zaman başlayacak? Konukları kimler?

Survivor'a veda eden Hikmet Tuğsuz'dan canlı yayında Yusuf itirafı!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'nın doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!

Acun'un doğum gününü yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı!

Zümrüt Apartmanı'na tepki gösteren Berna Laçin'den Elif Şafak açıklaması!

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

Serel Yereli'den "Patates gibisin" diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.