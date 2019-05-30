Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında büyük finale 1 ay kala heyecan dozu artıyor. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'ın Çarşamba akşamı ekrana gelen 83. bölümüne siyah ve beyaz takımlar yaşam evi ödülü için parkurda mücadele etti.

YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ilk olarak Siyah ve Beyaz takım, yaşam evine gitmek için yarıştı.. Beyaz takım 10'a 8 ödülü kazandı. Yarışmacılar, yaşam evinde hem karınlarını doyurdu hem de pasta ve kahve ile keyif yaptılar.

YEMEK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da sürpriz bir ödül oyunu ile karşılaşan yarışmacılar karşılarında Şef Mehmet Yalçınkaya'yı görünce şaşkına döndüler. MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Şef, Siyah ve Beyaz takım için hazırladığı menüyü sundu ve yarışmacılardan yapmasını istedi.

Takımlar kendilerine hazırlanan alanlarda istenilen yemekleri yapmak için uğraştı. Yarışma sonunda kazanan ise siyah takım oldu. Yarışmacılar usta şeflerin hazırladığı menü ile ziyafet çekti.