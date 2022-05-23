Survivor'da Adem ve Atakan'ın kavgası olay yarattı! İki dövüşçüden olay sözler: "Seni üzerim..."

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Adem ve Atakan, dokunulmazlık oyunu esnasında resmen birbirine girdi. Karşılıklı atışmaların yaşandığı kavgada, dövüş sporlarıyla uğraşan iki yarışmacı adeta sözlü ringe çıktı. Adem'in yaptığı sevinç gösterisinin ardından Atakan'ın Adem'e cevabı ve Adem'in sözleri yarışmaya damga vurdu.

"HEYECAN YAPMA BİZE DOĞRU"

Dokunulmazlık oyunu esnasında Anıl'ın Hikmet'i yenmesinin ardından, Adem'in gönüllüler takımına doğru dönüp yaptığı sevinç olay oldu. Adem'in sevincinin ardından Atakan, "Heyecan yapma bize doğru. O tarafa doğru sevin bize doğru bu hareketli yapma" dedi. Bunun üzerine Adem, "Birdenbire rotamı şaşırdım" dedi. Atakan ise "Allah şaşırtmasın" cevabını verdi.

"SIKINTI OLURSA SİZE SIKINTI OLUR"

Bu cevap üzerine Adem, "Allah sevinçten şaşırtsın, sıkıntıdan şaşırtmasın. Yoksa sıkıntı olur" yanıtını verdi. Atakan ise bu yanıtın ardından, "Sıkıntı olursa bize olmaz Adem size olur. Bizim olduğumuz yerde sıkıntıyı sadece biz yaratıyoruz. Sen bize doğru sevinme bence" dedi.

"SEMTSE BİZ DE SEMT ÇOCUĞUYUZ"

Olayların devam etmesi üzerine Adem, "Bunlar gazetelerde yazan cümleler. Semtse biz de semt çocuğuyuz." dedi. Atakan ise daha sonrasında "Ben normal yurdum insanıyım. Bir yere sınıflandırmıyorum." dedi. Adem ise, "Şuan farklı bir mod'a geçtin" yanıtını verdi. Daha sonrasında Atakan, "Farklı bir mod'a geçmedim. Geçersem de geçmemi istemezsin mesela Adem" yanıtını vererek kışkırtan bir cümle kullandı.

"ÜZERİM SENİ"

Bu cümlenin ardından daha da gerilen Adem, "Ne yaparsın mesela" diyerek Atakan'ın yanına gitti. Atakan ise "Üzerim" yanıtını verdi. Adem daha sonrasında "Senin beni üzmeye gücün yetmez. Üzme konusunda bence kendini bir frenle" dedi.

"İYİ 'R' YAPTIN"

Adem daha sonrasında "Beni nasıl üzersin mesela?" diyerek Atakan'la yüzleşti. Atakan ise, "Sakatlığın geçince üzerim." diyerek mevzuyu oyun alanına çevirdi. Bu atışmanın ardından "Adem iyi R yaptın neyse" diyerek konuyu kapattı.

