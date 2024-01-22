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Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ve Pınar'ın birbirlerine söylediği sözler gündemde! "Seni sevmiyorum..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 10:09 | Son Güncelleme:
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Aleyna Kalaycıoğlu ve Pınar'ın konseydeki gerilimi ve birbirlerine söyledikleri sözler ağızları açık bıraktı. Pınar en sonunda "Poyraz sen bununla bu kadar ay nasıl kalmışsın seni tebrik etmek istiyorum" dedi.

Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ve Pınar'ın birbirlerine söylediği sözler gündemde! "Seni sevmiyorum..."

Survivor'da olaylar bitmiyor, Acun Ilıcalı'nın "Burası Survivor. Buranın tek bir patronu var, o da benim!" çıkışından sonra şimdi de Aleyna ve Pınar'ın tartışması sosyal medyada damga vurdu.

Aleyna, son konseyde takım arkadaşı Pınar'la fena gerildi. Aleyna'dan nefret ettiğini söyleyen Pınar'ın sözleri ağızları açık bıraktı.

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"Fiziksel olarak süngerbob'a daha çok benziyorsun, seni sevmiyorum bak bugün de sevmiyorum yarın da sevmeyeceğim" diyen Pınar'a Aleyna Kalaycıoğlu ise "Benden başarısız ya da boyu kısa demek istemiyorum ama denginde birisiyle kavga et" dedi.

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Pınar ise "Poyraz sen bununla bu kadar ay nasıl kalmışsın seni tebrik etmek istiyorum" dedi. O anlarda yarışmacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Aleyna Kalaycıoğlu Pınar Acun Ilıcalı söyledi
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