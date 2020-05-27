Survivor'da Aycan'a Alex de Souza sürprizi! Alex'in Aycan mesajı gerçek mi? İşte o tweet

Survivor'da iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları dışarıdaki arkadaşlarıyla canlı bağlantı yaptı. Survivor Aycan, Asena ile görüşürken gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşından da 'İyi ol' tavsiyesi gelen Aycan, bu anlarda büyük de bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

"NE OLUR YÜKSELTİR MİSİN AYCAN'I?"

Görüşme sırasında morali iyice düşen ve farklı bir duygusal hale bürünen Survivor Aycan için devreye Sercan girdi ve Aycan'ın arkadaşı Asena'ya seslendi, 'Ne olur yükseltir misin Aycan'ı olan bize oluyor burada?' ricasında bulundu.

Konuşmanın sonlarına doğru Survivor Aycan'ın arkadaşı Asena, 'Birinin sana selamı var' diyerek Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Aycan'a selamı olduğunu ifade etti. Bunu duyan Aycan büyük heyecan yaşadı.

ALEX GERÇEKTEN AYCAN'A İYİ ŞANSLAR DİLEDİ Mİ?

Alex'in gerçekten Aycan'ın iyi şanslar dileyip dilemediği ise merak konusu oldu. Ancak Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın bir takipçisinin Aycan'ın videosunu paylaşarak kendisini etiketlemesi üzerine ise bol şanslar dilediği ortaya çıktı.





