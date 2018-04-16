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Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Pazar akşamı ekrana gelen 47. bölümünde Acun Ilıcalı herkesi şoke eden bir ayrılık açıklaması yaptı. Survivor'da ödül oyununda sakatlanan Berna Canbeldek yarışmadan diskalifiye oldu. Ödül oyununda havuzda dizinden sakatlanan ve Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan Berna'nın sakatlığı nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in 14 Nisan Pazar yayınlanan son bölümde ada konseyinde önemli bir açıklama yaptı ve Ünlüler takımından Berna'nın Survivor'a veda ettiğini duyurdu.

BERNA'NIN SAKATLIĞI NEDİR? ACUN ILICALI AÇIKLADI
Berna'nın sakatlığının oldukça ciddi olduğunu belirten Acun Ilıcalı, 'Ünlüler takımından bir yarışmacı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Siz de korkuyordunuz
biliyordum. Berna maalesef diz kemiğinde çatlak olduğu için Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi çok sevdiğim bir yarışmacı ve buraya büyük ümitlerle gelmişti. Gerçekten büyük kısmetsizlik ve çok üzgünüm. Berna'nın sakatlığı, yapılan detaylı kontrollerde Metin hocamızın korktuğu gibi çıktı. Berna için Survivor bitmiş oldu.' dedi.

Survivor 2018'e sonradan yedeklerden katılan ve Ünlüler takımında mücadele eden Berna, geçtiğimiz günlerde oynanan ödül oyunu sırasında platformandan havuza sert bir şekilde düşmüş ve dizini çarpmıştı. Bir anda acı içinde kalan Berna'yı yarışmacılar suya atlayarak çıkarmış ve Survivor sağlık ekibi müdahale etmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Berna'nın yapılan kontrollerinde diz kemiğinde çatlak olduğu ortaya çıktı.

SURVIVOR'DAN AYRILAN BERNA CANBELDEK KİMDİR?
Survivor 2018'in tecbüreli yarışmacılarından olan Berna, 2013 ve 2015 yıllarında da yarışmıştı. İlk Survivor yarışmasında Sahra Işık ile yaşadığı kavganın ardından diskalifiye edilen Berna, 2015 yılındaki All Star yarışmasında yeniden mücadele etmişti.

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Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı.
Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır.

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilodur.

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