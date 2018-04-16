Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in 14 Nisan Pazar yayınlanan son bölümde ada konseyinde önemli bir açıklama yaptı ve Ünlüler takımından Berna'nın Survivor'a veda ettiğini duyurdu.

BERNA'NIN SAKATLIĞI NEDİR? ACUN ILICALI AÇIKLADI

Berna'nın sakatlığının oldukça ciddi olduğunu belirten Acun Ilıcalı, 'Ünlüler takımından bir yarışmacı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Siz de korkuyordunuz

biliyordum. Berna maalesef diz kemiğinde çatlak olduğu için Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi çok sevdiğim bir yarışmacı ve buraya büyük ümitlerle gelmişti. Gerçekten büyük kısmetsizlik ve çok üzgünüm. Berna'nın sakatlığı, yapılan detaylı kontrollerde Metin hocamızın korktuğu gibi çıktı. Berna için Survivor bitmiş oldu.' dedi.

Survivor 2018'e sonradan yedeklerden katılan ve Ünlüler takımında mücadele eden Berna, geçtiğimiz günlerde oynanan ödül oyunu sırasında platformandan havuza sert bir şekilde düşmüş ve dizini çarpmıştı. Bir anda acı içinde kalan Berna'yı yarışmacılar suya atlayarak çıkarmış ve Survivor sağlık ekibi müdahale etmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Berna'nın yapılan kontrollerinde diz kemiğinde çatlak olduğu ortaya çıktı.