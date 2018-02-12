Survivor'da bomba ödül: Açlık butonu

Survivor 2018 ödül oyunu ikinci bölümde dün akşam büyük bir mücadele yaşandı. Büyük bir merakla araştırılan 'Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?' sorusunun cevabı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz sezonlardan farklı bir şekilde ödül oyununda bir ilki duyurmasının ardından ödül oyununu oynandı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Açlık butonu için yarışan takımlar, hafta içerisinde en aç olduğu dönemlerde bu butona basarak karınlarını doyurabilme hakkı kazandı. Bisküvi veren buton, sadece oy çokluğuyla kullanılabilecek.

Labut devirme oyunu ise oyuncuları beklenenden çok daha fazla zorladı. Bisküvi veren açlık butonu için 150 metrelik parkurun sonunda labutlarla karşılaşan oyuncular, olabilecek en kısa zaman içinde en çok labutu devirmek için büyük bir efor sarfetti.

Bu oyunda Gönüllüler takımı oyunun başında açtığı fark sayesinde oyunu kazandı ve bisküvinin tadını doyasıya çıkardı.