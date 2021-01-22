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Survivor'da Çağrı ile Baran, Poyraz ve Dora arasında kavga! Survivor dokunulmazlık oyununda ortalık karışıyor!

22.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Survivor'da Çağrı ile Baran, Poyraz ve Dora arasında kavga! Survivor dokunulmazlık oyununda ortalık karışıyor!

Survivor 2021'in 23 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 11. bölümünde Cemal Hünal adaya veda edecek. Sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Cemal Hünal'ın takım arkadaşlarına vedası sırasında duygusal anlar yaşanacak. Survivor dokunulmazlık oyununda ise herkesi şoke eden anlar yaşanacak. Oyun sırasında ünlülerden Çağrı Atakan ile gönüllülerden Dora, Poyraz ve Baran birbirlerine giriyor. Çılgına dönen Çağrı'yı ise takım arkadaşları durdurmaya çalışıyor.

Survivor 2021'in 23 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Survivor yeni bölümde ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın adaya vedası sırasında duygusal anlara yaşanacak.

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Sakatlığı nedeniyle Doktor Metin Kuş'un raporuyla yarışmadan diskalifiye olan Cemal Hünal, ünlüler kampında takım arkadaşlarına son defa veda ederken, Öykü Çelik de gözyaşlarını tutamıyor.
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OYUN ALANINDA BÜYÜK KAVGA!

Survivor'da takımlar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Ödül oyununda Dora ile Çağrı Atakan arasında başlayan gerilim, dokunulmazlık oyununda ise tavan yapacak.

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İkili arasındaki tartışmaya Poyraz ve Baran da girince ortalık karışıyor. Çılgına dönen Çağrı'nın yaptığı hareketler dikkat çekiyor.

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Hayrettin ve İsmail ise Çağrı'yı durdurmaya çalışıyor.

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