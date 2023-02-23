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Survivor'da deprem haberi paylaşıldı! Acun Ilıcalı açıklarken Aysu Keskin konseyi terk etti... Çekimlere ara verildi

23.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarına depremi açıkladı. O anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Büyük yıkım sonrası yarışmacılar eve alındı, iletişim serbest oldu. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sırasında Aysu hemen stüdyoyu terk etti.

Survivor'da deprem haberi paylaşıldı! Acun Ilıcalı açıklarken Aysu Keskin konseyi terk etti... Çekimlere ara verildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerden sonra "Survivor yarışmacıları ne yaptı?", "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" merak konusu olmuştu. Programda Acun Ilıcalı'nın depremi açıkladığı anlar paylaşıldı ve sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğrendi.

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"YAKIN AKRABALARINIZDA CAN KAYBI YOK"

6 Şubat'ta yarışmacılara açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimizi etkilendi. Aileniz ile konuştuk, yakın akrabalarınızdan can kaybı yok" dedi.

Ekran Alıntısı

"SİZLERİ EVLERE ALACAĞIZ"

Çekimlere ara verdiklerini duyuran Acun Ilıcalı, yarışmacılara iletişim serbestliği verdiklerini duyurarak sözlerine şöyle devam etti: "İletişim serbestliği tanıyoruz. İsteyen istediği akrabasını arayabilecek. Çekimlere ara veriyoruz, sizleri evlere alacağız."

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AYSU KESKİN KONSEYİ TERK ETTİ

Acun Ilıcalı açıklama yaparken ünlüler takımı yarışmacısı olan Aysu Keskin, ağlayarak konseyi terk etti. Daha önce Aysu Keskin’in en yakın arkadaşının depremde hayatını kaybettiği, hatta deprem haberinin ardından Survivor 2023'te 6 ismin yarışmayı bıraktığı iddia edildi.

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