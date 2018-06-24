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Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte cevabı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 02:46 | Son Güncelleme

Büyük finale sayılı günler kala Survivor'da dokunulmazlık oyunu oldukça zorlu geçti. Kadınlar ve erkeklerin bireysel olarak yarıştığı dokunulmazlık oyunlarında birinci olan isimler uzun ve zorlu oyunların ardından belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte cevabı...

Survivor'da dokunulmazlık oyunu için zorlu geçen mücadelenin ardından kazanan isimler belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yarıştı. Nefes kesen mücadelelerin ardından kadınlarda kazanan isim diğer haftalarda olduğu gibi Nagehan Karadere oldu. Dokunulmazlık oyununun erkekler etabı da oldukça zorlu ve ilgi çekiciydi. Dokunulmazlık oyununu erkeklerde Hilmi Cem İntepe kazandı.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyinde yapılan oylama sonucu Turabi ve Hakan en çok oyu alarak eleme adayı oldular. Öte yandan geriye başka yazılabilecek isim kalmadığı için dokunulmazlığı kazanan yarışmacıların isim belirlemesine gerek olmadan Anıl Berk Baki ve Damla Can’da diğer eleme adayları oldu. Yapılacak elemede Turabi, Hakan, Anıl ve Damla potada yer alacak. Bu dört isimden biri büyük finali göremeden Survivor 2018'e ve şampiyonluk hayallerine veda edecek.

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