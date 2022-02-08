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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayları kimler?

08.02.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları kıyasıya yarışırken, eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için ise oylama yapıldı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayları kimler? İşte yeni bölümde yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayları kimler?

TV8'de ekrana gelen Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'daher iki takım da zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına gidecek ve eleme potasına girecek olan yarışmacılar belirlendi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

7 ŞUBAT SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın yeni bölümünde zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya şekilde mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan kişiler ise gönüllüler takımı oldu.

SÜRGÜN ADASINA KİMLER GİTTİ?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Furkan Kızılay olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımında, yedeklerden yarışmaya dahil olan Bora Edin ise eleme adayı olmuş ve sürgün adasına yollanan isim olmuştu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da oynanan 3. dokunulmazlığı da yine ünlüler takımı kaybetti ve yapılan oylamada ismi en çok yazılan Gizem haftanın 3. eleme adayı olmuş oldu. Performans birincisi olan Elif ise son eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.

Ada konseyinde de eleme adayları olan Gizem, Elif, Bora ve Furkan için SMS oylaması yapıldı.

Yarışmada geçen hafta ise Aycan'ın yarışmayı bırakması üzerine eleme olmamıştı. Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında SMS oylaması yapılmıştı. Böylelikle Survivor'da toplam 8 yarışmacı elemeye kalmış oldu.

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TV8 survivor
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