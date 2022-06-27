Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 26 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da hızlandırılmış elemeler devam ediyor. Dominikteki son eleme gerçekleştirilecek. Bunun için eleme adaylarının belli olması beklendi. 26 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde, dokunulmazlığı alan yarışmacı eleme adayını söyledi. Peki 26 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

26 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümde Survivor'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, geçtiğimiz gün olduğu gibi Batuhan Karacakaya oldu. 25 Haziran akşamında eleme potası için Nisa'yı söyleyen Karacakaya, bu defa Hikmet'in adını verdi. Böylelikle Hikmet ve Nisa eleme potasında yer aldı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da elenen isim Pazartesi günü ödül oyunun ardından belli olacak.

