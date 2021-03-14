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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 13 Mart Survivor 2021’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

13.03.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 13 Mart Survivor 2021’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de heyecan dolu anlar yaşanıyor. Ünlüler ile Gönüllüler, birleşme partisine kilitlendi. Nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı ve eleme adayı için bir isim ortaya çıktı. Peki, bu akşam Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Survivor Türkiye’de ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor Türkiye’nin bu akşam ekrana gelen 46. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık için tüm güçlerini ortaya koydu ve parkurda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Birleşme partisine az bir zaman kala önemi daha da artan dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı belli oldu.

BİRLEŞME PARTİSİNE NE KADAR KALDI?

Survivor 2021 yarışmacıları merakla ve heyecanla birleşme partisini bekliyor. Birçok etkinliğin yapılacağı birleşme partisine kalmak isteyen yarışmacılar, daha hırslı ve azimli olarak parkura çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra programına konuk olan Acun Ilıcalı, merakla beklenen birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağını müjdeledi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de bu akşam yine kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Mükemmel mücadelelerin yaşandığı, heyecanın doruğa çıktığı 1. dokunulmazlık oyununda farklı bir parkur yarışmacıların karşısına çıktı.

Bayrak yarışında 10 sembolü devirmeleri gerekiyordu. Nefeslerin tutulduğu atışlarda kazanan takım Ünlüler oldu ve ilk dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Ünlüler kazandı.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor yeni bölümde kıyasıya mücadelenin yaşanacağı dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi bir araya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım için ilk olarak SMS halk oylaması yapılacak. Son olarak ada oylaması yapıldı ve eleme potasına giren ilk isim oldu. 13 Mart Survivor 2021’de birinci eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.


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TV8 survivor
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