Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Survivor'ın 22. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takımdan ise bir kişi eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kaybeden ünlüler takımı, bu oyunu kazanarak bir eleme adayı daha çıkarmak istemiyordu. Gönüllüler takımı ise ikinci dokunulmazlık oyununu da kazanarak rakip takımdan bir kişinin gitmesini sağlamak istiyordu. Dokunulmazlık oyunu oynanan parkur, Survivor’ın klasik oyunlarından biri oldu.

Oyunda ünlüler 3-0 öne geçti fakat gönüllüler bu farkı kapatıp bir farkla öne geçmeyi başardı. Sonrasında iki takımın aldığı karşılıklı sayılar ile skor 8-8'e geldi. Bu skorda iki takımdan en iyiler çıkarıldı. Ünlülerde Batuhan - Melis ikilisine karşı gönüllülerden Hanzade - Dora çifti seçildi. İlk oyunda Hanzade, Melis'i yenerek skoru 9-8 yaptı. Erkeklerde Batuhan, Dora'yı yenince skor 9-9 oldu ve dokunulmazlık oyunu bayrak yarışına gitti.