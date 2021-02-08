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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

08.02.2021 00:54 | Son Güncelleme:
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'ın 7 Şubat Pazar yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde oylamaya gitti ve haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Survivor'ın 22. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takımdan ise bir kişi eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kaybeden ünlüler takımı, bu oyunu kazanarak bir eleme adayı daha çıkarmak istemiyordu. Gönüllüler takımı ise ikinci dokunulmazlık oyununu da kazanarak rakip takımdan bir kişinin gitmesini sağlamak istiyordu. Dokunulmazlık oyunu oynanan parkur, Survivor’ın klasik oyunlarından biri oldu.

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Oyunda ünlüler 3-0 öne geçti fakat gönüllüler bu farkı kapatıp bir farkla öne geçmeyi başardı. Sonrasında iki takımın aldığı karşılıklı sayılar ile skor 8-8'e geldi. Bu skorda iki takımdan en iyiler çıkarıldı. Ünlülerde Batuhan - Melis ikilisine karşı gönüllülerden Hanzade - Dora çifti seçildi. İlk oyunda Hanzade, Melis'i yenerek skoru 9-8 yaptı. Erkeklerde Batuhan, Dora'yı yenince skor 9-9 oldu ve dokunulmazlık oyunu bayrak yarışına gitti.

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Bayrak yarışı için ünlülerden Öykü ile Sergen, gönüllülerden Aleyna Çalışkan ile Steven seçildi. İlk oyunda kadınlarda ünlüler, gönüllüler'i 8-5 yendi. Bu yüzden gönüllüler önce eksik üç sembolü yerleştirmesi, sonra sekiz sembolü karşıya taşıması gerekiyordu. Bu avantajı iyi kullanan ünlüler hata yapmadı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Gönüllüler takımı için önce SMS halk oylaması yapıldı. Devamından yapılan ada oylaması ile gönüllüler takımının gitme adayı yani haftanın 2. eleme adayı belli oldu. İsmi yazılan 5 farklı isim arasında adı daha çok yazılan Hanzade, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Survivor'daki ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise Doğan elemeye kalan yarışmacı olmuştu.

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