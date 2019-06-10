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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İddialı isimlere konsey şoku! Survivor 9 Haziran Pazar yaşananlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un 91. son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Finale doğru gidildikçe heyecanın arttığı Survivor'da siyah ve beyaz takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Peki Survivor'da 9 Haziran Pazar akşamı dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Format gereği Yunan yarışmacılar bu hafta eleme potasına girdi. Haftanın en iyi performansına sahip olan iki yarışmacı elemeye kaldı. İşte Survivor 91. son bölümde yaşananlar.

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İddialı isimlere konsey şoku! Survivor 9 Haziran Pazar yaşananlar

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 9 Haziran Pazar yayınlanan 91. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı beyaz takım kazanmıştı. Siyah takım ise ikinci oyunda dengeyi sağlamak için müthiş bir mücadele sergiledi.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceki dokunulmazlık oyununu beyaz takımın kazanması dolayısıyla siyah takım, içlerinden bir kişiye veda etmemek için daha hırslı bir başlangıç yaptı.

Dokunulmazlığı kazananlara, 5’er bin liralık giyim çeki, özel bir akşam yemeği ve basketbol maçı izleme ödülü de verileceği açıklandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu beyaz takım 10’a 8'lik skorla kazanmayı başardı. Siyah takım ise eleme adaylarını belirlemek için ada konseyine gitti.

beyaz

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan 91. bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda ilk eleme adayı belli oldu. Yunan yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ilk isim Spyros oldu. Siyah takımda Türk yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ikinci isim ise Dimitra oldu. Böylece Dimitra ve Spyros bu hafta Survivor'da elemeye kalan isimler oldu. Elemeye kalan isimler Spyros ve Dimitra'nın Yunan yarışmacılar arasında haftanın en iyi performans sergileyen isimler olması da dikkat çekti.

Survivor'a veda edecek isim ise Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde açıklanacak.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan 91. bölümde yarışmacılar aileleriyle görüntülü konuşabilmek için mücadele ettiler. Aile özlemi nedeniyle oldukça zorlu geçen oyunda iki yarışmacının yüzü güldü. İletişim oyununda kazanan isimler Seda ve Bora oldu. Seda ödüle Okay'ı, Bora ise Sude'yi ödüle götürdü. Aileleriyle görüntülü konuşma şansı bulan yarışmacılar duygu dolu anlar yaşadı.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI AÇIKLANDI
Acun Ilıcalı haftanın performans birincilerini açıkladı. Türk takımında haftanın en iyi performasını Okay ve Seda, Yunan takımında ise Spyros ve Dimitra elde etti.

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