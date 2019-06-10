Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İddialı isimlere konsey şoku! Survivor 9 Haziran Pazar yaşananlar

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 9 Haziran Pazar yayınlanan 91. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı beyaz takım kazanmıştı. Siyah takım ise ikinci oyunda dengeyi sağlamak için müthiş bir mücadele sergiledi.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceki dokunulmazlık oyununu beyaz takımın kazanması dolayısıyla siyah takım, içlerinden bir kişiye veda etmemek için daha hırslı bir başlangıç yaptı.

Dokunulmazlığı kazananlara, 5’er bin liralık giyim çeki, özel bir akşam yemeği ve basketbol maçı izleme ödülü de verileceği açıklandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu beyaz takım 10’a 8'lik skorla kazanmayı başardı. Siyah takım ise eleme adaylarını belirlemek için ada konseyine gitti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan 91. bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda ilk eleme adayı belli oldu. Yunan yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ilk isim Spyros oldu. Siyah takımda Türk yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı olan ikinci isim ise Dimitra oldu. Böylece Dimitra ve Spyros bu hafta Survivor'da elemeye kalan isimler oldu. Elemeye kalan isimler Spyros ve Dimitra'nın Yunan yarışmacılar arasında haftanın en iyi performans sergileyen isimler olması da dikkat çekti.