MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 00:19 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 22 Haziran Pazartesi ekrana gelen 115. bölümünde, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Çeyrek final döneminde Survivor'dan elenecek ismin belirleneceği ada konseyi öncesinde, haftanın 3. eleme adayı da belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, bir ismi daha eleme potasına gönderdi. Peki, Survivor’da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da bu hafta elemeye kalan yarışmacılar.

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

Survivor’da haftanın 3. eleme adayı 22 Haziran Pazartesi akşamı belli oldu. Dört buçuk ay süren mücadele sonunda Survivor 2020’de çeyrek finale kalmayı başaran Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 115. bölümünde yarışmacılar, 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralamayı oluşturmak için parkurda tekli olarak süreye karşı yarıştılar. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa – Elif, Cemal Can – Evrim, Yasin – Sercan, Berkan – Barış eşleşmesi ortaya çıktı.

Bu karşılaşmalardan sonra yarı finalde Nisa – Berkan, Yasin – Cemal Can eşleşmesi oluştu. Finale kalan isimler ise Cemal Can ve Nisa oldu. İki yarışmacı arasında geçen mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kazanmış oldu.

SURVIVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan güzel bir ödülün sahibi de oldu. Survivor 2020’de 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, seçtiği 3 arkadaşıyla birlikte noodle yeme şansı elde etti.

SURVIVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor çeyrek finalde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayı olarak Evrim'in adını söyledi. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde ise bireysel dokunulmazlığı Sercan kazandı ve eleme adayı olarak Nisa'yı gösterdi. Survivor'ın 22 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde ise Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan haftanın 3. dokunulmazlık oyununda bir kez daha karşılaştı.

Yedi rakibini geride bırakan Cemal Can, dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Ada konseyinde Cemal Can, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Sercan'ın söyledi.

Böylece bu hafta Sercan, Nisa ve Evrim'den birinin adaya veda edeceği kesinleşti. Survivor'da yapılan toplu sms oylamasına göre, bu üç yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek. Survivor'dan elenen isim 23 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan 116. bölümde belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Evrim'e yaptıkları hareketlere sert tepki: Dalga geçip, rencide ediyorlarEvrim'e yaptıkları hareketlere sert tepki: Dalga geçip, rencide ediyorlar
İşte Aydan Şener'in hayatı!İşte Aydan Şener'in hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Exatlon Challenge Türkiye ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı duyurdu! İşte ekranların yeni yarışması

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı!

Survivor Berkan ve Yasin'in Evrim'e yaptığı hareketlere sert eleştiri: Dalga geçip, rencide ediyorlar

Evrim'e yaptıkları hareketlere sert tepki: Dalga geçip, rencide ediyorlar

Ünlü oyuncu Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi! Nikah haberini Instagram'dan duyurdu

Ünlü oyuncu evlendiğini böyle duyurdu

Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi? Sakar Şakir filmi konusu nedir?

Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?

Itır Esen'in Instagram yayını olay oldu! Herkes onu izledi

Instagram yayını olay oldu! Herkes onu izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.