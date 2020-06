Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

Survivor’da haftanın 3. eleme adayı 22 Haziran Pazartesi akşamı belli oldu. Dört buçuk ay süren mücadele sonunda Survivor 2020’de çeyrek finale kalmayı başaran Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 115. bölümünde yarışmacılar, 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralamayı oluşturmak için parkurda tekli olarak süreye karşı yarıştılar. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa – Elif, Cemal Can – Evrim, Yasin – Sercan, Berkan – Barış eşleşmesi ortaya çıktı.

Bu karşılaşmalardan sonra yarı finalde Nisa – Berkan, Yasin – Cemal Can eşleşmesi oluştu. Finale kalan isimler ise Cemal Can ve Nisa oldu. İki yarışmacı arasında geçen mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kazanmış oldu.

SURVIVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan güzel bir ödülün sahibi de oldu. Survivor 2020’de 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, seçtiği 3 arkadaşıyla birlikte noodle yeme şansı elde etti.