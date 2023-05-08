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Survivor'da endişe dolu anlar! Favori yarışmacının çığlıkları adayı inletti: "Sol bileğim gitti!"

08.05.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar arasındaki rekabetin dozu da giderek artıyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşti. Ertuğ ve Buse Plan elenme stresi yaşarken Survivor'da yaşanan kaza güne damga vurdu. Cansu oyun sırasında suya atlarken ters bir hareket yaptı ve acılar içinde kıvrandı. "Sol bileğim gitti!" diyen yarışmacı Survivor'daki arkadaşlarını korkuttu.

Survivor'da endişe dolu anlar! Favori yarışmacının çığlıkları adayı inletti: "Sol bileğim gitti!"

Survivor'da ipler gerildi. Yarışmacılar arasında tansiyon her an yükseliyor. Hem açlığa direnen hem de rekabet etmek durumunda kalan yarışmacılar Survivor'da yaşanan kaza ile paniğe kapıldı.

Survivor

SURVIVOR'DA KORKUTAN KAZA

Denize kurulan parkur oyununda Asena ile karşı karşıya gelen Cansu suya sert bir şekilde atlayınca bileğini incitti.

Survivor

MURAT CEYLAN OYUNU DURDURDU

Bağırışları adayı inleten genç yarışmacının kıvrandığını gören Murat Ceylan düdük çalarak oyunu durdurdu.

Survivor

ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Cansu'nun "Sol bileğim gitti. Çok canım acıyor" dediği duyuldu. Yarışmacının yardımına Survivor'daki doktor koştu.

Survivor

Yarışmada yaşanan bu kaza ve Cansu'nun sağlık durumu bu akşam yayınlanacak olan 93. bölümle netleşecek.

Survivor

Cansu'nun Survivor'a devam edip edemeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Survivor

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