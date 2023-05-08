Survivor'da endişe dolu anlar! Favori yarışmacının çığlıkları adayı inletti: "Sol bileğim gitti!"

Survivor'da ipler gerildi. Yarışmacılar arasında tansiyon her an yükseliyor. Hem açlığa direnen hem de rekabet etmek durumunda kalan yarışmacılar Survivor'da yaşanan kaza ile paniğe kapıldı.

SURVIVOR'DA KORKUTAN KAZA

Denize kurulan parkur oyununda Asena ile karşı karşıya gelen Cansu suya sert bir şekilde atlayınca bileğini incitti.

MURAT CEYLAN OYUNU DURDURDU

Bağırışları adayı inleten genç yarışmacının kıvrandığını gören Murat Ceylan düdük çalarak oyunu durdurdu.

ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Cansu'nun "Sol bileğim gitti. Çok canım acıyor" dediği duyuldu. Yarışmacının yardımına Survivor'daki doktor koştu.

Yarışmada yaşanan bu kaza ve Cansu'nun sağlık durumu bu akşam yayınlanacak olan 93. bölümle netleşecek.

Cansu'nun Survivor'a devam edip edemeyeceği şimdiden merak konusu oldu.





