Survivor'da Ersin Korkut'tan adaya duygusal veda! Survivor Mert ile Ersin böyle vedalaştı

Survivor'da Ersin'in beklenmedik vedası ünlüler takımında büyük üzüntü yarattı. Elif, Sercan, Aycan, Mert ve Yunus Emre, gidişinin ardından verilen röportajlarda, Ersin'in adadaki varlığıyla ve takımda yarattığı arkadaşlık ortamına vurgu yapan ifadeler kullandı.
Survivor'a dizindeki sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, son kez takım arkadaşlarıyla bir araya gelip vedalaştı.
Ersin Korkut, Survivor son bölümünde takım arkadaşlarıyla son kez bir araya geldi ve onlarla tek tek helalleşti.
Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme konseyinde Mert'in isminin Ersin tarafından yazılmasıyla ünlüler takımı karışmış, Mert, bu duruma tepki göstererek Ersin ve takımla barakada yüzleşmişti. İkili arasında son zamanlarda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Ancak Ersin, son zamanlarda sorun yaşadığı takım arkadaşlarından Mert ile de sarılıp var olan buzları eritti.
Gönüllüler takımından Ardahan konseyde Acun Ilıcalı'ya "Ersin ağabey ile biz de vedalaşabilir miyiz?" diye sormuştu. Ilıcalı da bir istisna yaparak bunu kabul etmişti. Survivor'da Ersin kendi takımıyla vedalaştıktan sonra gönülllerin kampına geldi.
Ersin yarışmada aylardır rekabet içinde bulunduğu gönüllüler takımı yarışmacılarıyla da duygu dolu bir vedalaşma yaşadı.
Ersin'in vedası sonrasında konuşan Mert, "Bu gidiş güzel bir gidiş değil. Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm.Ersin burada şampiyonluk yolunda ciddi bir rakipti. Aramızda son hafta baya bir gerginlik oldu.
Fakat ben Ersin'in bu şekilde değil de, onunla bir mücadeleye girerek gitmesini isterdim. Bu şekilde gitmesini beni üzdü" ifadelerini kullandı.
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