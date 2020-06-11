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Survivor'da erzak ve ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar mangal partisi için yarıştı! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 23:49 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 11 Haziran Perşembe ekrana gelen 104. bölümünde, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları erzak ödülünü kazanmak için yarıştı. Bu hafta kurulan yeni takımlar ilk defa bir oyunda karşı karşıya geldi. Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım ile Ardahan'ın kaptan olduğu mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kazanan takımın haftalık erzağın yanı sıra mangal partisi ödülünü de alacağı açıklandı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte mangal ve erzak kazanan takım.

Survivor'da erzak ve ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar mangal partisi için yarıştı! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

Survivor'da yeni döneme girilmesiyle birlikte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları açıklandı. Yeni takımlar ilk defa erzak oyununda karşı karşıya geldi. Murat Ceylan'in sunduğu oyunda erzak ödülünü duyan kırmızı ve mavi takim yarışmacıları adeta kendinden geçti.

SURVIVOR'DA ERZAK OYUNUNU KIM KAZANDI?

Survivor'da Ardahan, Sercan, Elif, Yasin ve Evrim'den oluşan mavi takım ile Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım arasında nefes kesen bir mücadele sergilendi.

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Hafta boyunca aç kalmamak için erzak ödülünü kazanmak isteyen iki takım yarışmacıları da parkurda son ana kadar sınırlarını zorladı. Müthiş mücadelenin ardından ödülü kazanan takım kırmızı takım oldu.

ERZAK ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor 2020'de bu akşam erzak oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, müthiş bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ödülü kazanan kırmızı takım yarışmacıları bu akşam adada mangal partisi verdi. Et, tavuk, köfte onun yanı sıra domates ve biberi mangalda közleyen yarışmacılar, ödüle adeta doydu.

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