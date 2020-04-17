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Survivor'da Evrim ve Yasin kavgası! Acun'dan Yasin'e çok sert uyarı! İşte Survivor 49. yeni bölüm fragmanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 01:21 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümdeki ödül oyununda bir ilk yaşanacak ve altın top uygulamasına geçiliyor. Ödül oyunu sırasında ise Yasin ile Evrim arasında kavga çıkıyor. Evrim'e bağıran Yasin'i Acun Ilıcalı sert sözlerle uyarıyor.

Survivor'da Evrim ve Yasin kavgası! Acun'dan Yasin'e çok sert uyarı! İşte Survivor 49. yeni bölüm fragmanı

Survivor 2020'nin 17 Nisan Cuma ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Acun Ilıcalı yepyeni bir uygulamayı ilk defa açıklıyor. Ödül oyunu sırasında finalde altın top uygulamasına geçiliyor.

SURVIVOR'DA ALTIN TOP UYGULAMASI NEDİR?

Yeni oyunu anlatan Ilıcalı, "Survivor'ın ruhunda olan zeka ve stratejiyi bu oyunda hep birlikte göreceğiz. Altın top uygulaması olacak. Bitiş noktasında iki topu sokmanız gerekecek fakat sizleri altın toplar bekliyor. Uzaktaki altın topla tek atışı başarılı yaparak oyunu kazanabilirsiniz" diyor.

Survivor'da geçen hafta takım değiştiren Yunus Emre ve Berkan ise ilk defa kendi takımlarıyla bir oyunda mücadele edecek. Yeni takımına çabuk alışan Yunus Emre'nin "Ben bu lokomotifin kömür kazanı olmaya geldim. Arkadaşlara da dün Anlat Bakalım'da mesajı verdim" sözleri dikkat çekiyor. Berkan ise gönüllüler takımının gelmiş geçmiş en büyük gönüllüler takımı olacağını söyleyerek meydan okuyor.

ACUN'DAN YASİN'E SERT UYARI

Survivor'da ödül oyunu sırasında gönüllüler takımı karışıyor. Oyunda yere düşen Yasin ile takım arkadaşı Evrim arasında kavga çıkıyor. Yasin'in Evrim'e çok sert şekilde bağırması üzerine Acun araya giriyor. Yasin'i sert bir şekilde uyaran Ilıcalı'nın "Yasin sen ne yapıyorsun ne biçim konuşuyorsun? Evrim'le konuşma şeklinden hiç memnun değilim haberin olsun. Sen bağırmayacaksın, bağıracaksan git ağaçlara bağır" sözleri dikkat çekiyor.


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