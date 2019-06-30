Survivor'da finale kimler kaldı? Yarı finalde kim elendi? İşte Survivor 2019 finalistleri

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanan Survivor 2019'un finalleri Bodrum'da yapılıyor. Türk ve Yunan yarışmacılar arasından ayrı ayrı birer şampiyonun çıkacağı finallerde ilk adım olan yarı final heyecanı yaşandı.

Survivor'ın son bölümünde ilk eleme yapıldı. Emre ve Seda canlı yayında sms oylamasına kaldı. Sonuçlara göre, rakibinden daha az oy alan Emre elendi. Seda ise Yusuf ve Okay'la birlikte yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı.

Survivor'da Seda, Okay ve Yusuf arasında yapılacak sms oylaması sonuçlarına göre bir kişi daha veda edecek. İki yarışmacı ise 1 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan büyük finalde Survivor 2019 şampiyonu olabilmek için yarışacak.

YUNANİSTAN'DA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Türkiye'deki yapımın aksine Yunanistan'da ise şampiyon isim Pazar akşamı belli olacak. Yunan yarışmacılar Katerina Dalaka, Dimitra Vamvakousi, Nikos Kosmas ve Afroditi Skafida finale kalan isimler olmuştu.



