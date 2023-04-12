Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yer yer gerginliklerin oluştuğu yarışmada bu kez Yusuf'un kötü sözleri sonucu ödül oyunu sırasında tatsızlık yaşandı. Halil'e karşı oyunu kaybeden Yusuf, karşı takımdan birine sert sözler söyledi. İşte 12 Nisan Çarşamba günü Survivor'da yaşanan gerginliğin detayları...

ÖDÜL OYUNUNDA YUSUF'TAN SERT SÖZLER!

Şampiyonluğa adım adım yaklaşılan Surivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Oyun sırasında Halil'e karşı sayıyı kaybeden Yusuf, karşı takımdan birine sert sözler dile getirdi. Yusuf'un, "Göreceksin sen, seninle hesaplaşacağım. Sana kemik vereceğim dişlerini sökeceğim senin." sözlerine sinirlenen Asena, "Ben şimdi bu adamın üzerine gideceğim ben suçlu olacağım." dedi. Yusuf ise, "Yanlışı sen mi bana öğretiyorsun? Beni karşına alma." diyerek cevapladı. Asena ise, "Senin benim hayatımda ne yerin var ki seni karşıma alayım Yusuf?" diye sordu.

Bu sözlerden sonra üzerine alınan Ertuğ, Yusuf'tan "Hayır" cevabını aldı. Yarışmacılardan Asena, Yusuf'un dile getirdiği sözlerin çok ağır olduğunu ve isim de belirtmediğini Survivor ekibine belirtti. Yusuf bu durum sonrası sözleri ortaya söylediğini ifade etse de Asena ve onu destekleyen Aziz, çıkan kelimelerin kimseye söylenmemesi gerektiğini savundu.

Sunucu Murat Ceylan, ''Yusuf oyunu kaybettikten sonra ne dedin?'' diye sordu. Bu soruya karşılık Yusuf, ''Sinirlendiğimde çıkan kelimeler benim kendi hatam ama bir isme bir kişiliğe değil. Onlara asla söylemedim. Mavi takımdan kimsenin kişiliğine söylemedim.'' sözlerine yer verdi.

Murat Ceylan, ''Hatalısın, benim gözümde. Hiçbir yarışmacı bir diğerine bu tip ithamlarda bulunamaz. Oyuna diyorsun, başka bir şeye diyorsun. Ekranda görünen öyle görünmüyor. Bu iş burada bitmedi. Ben Acun ağabey ile paylaşacağım bunu .Bu yaşanan gerçekten çok üzücü.'' dedi.

Oyun alanından uzaklaşan Yusuf, kendisini çeken kameramana "Götür beni buradan. Ben oyuna falan gelmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Kimden izin alıyorsak alalım. Bitti." dedi.

ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI!

Survivor'da Yusuf tarafından sarf edilen sert sözler sonrasında Acil Durum Konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın konseyin fragmanında Yusuf hakkındaki kararı açıkaldığı görüldü.

Acun Ilıcalı'nın Yusuf'a olayı sordu. Pişman olduğunu dile getiren Yusuf, "Şuurumu kaybettim. Neler söylediğimi bile hatırlamıyorum. Sinirimi, öfkemi nereden çıkartacağımı bilemedim." dedi ve özür diledi.

Acun Ilıcalı Yusuf'a o sözleri kime söylediğini sormasıyla beraber Yusuf, "Herhangi bir muhattabı yok. Benim sorunum kendimle. Kaybetmeye tahammülüm yok." dedi.

Acun Ilıcalı yarışmacılara görüşlerini sorarak fikirlerini aldı. Ilıcalı, Yusuf'u o sözlerini Asena'ya söylediğini düşündüğünü ifade etti.



