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Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

12.04.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da gergin anlar yaşandı. Yarışmanın 12 Nisan 2023 tarihli yeni bölümünde Yusuf rakibine karşı kötü laflar söyledi. Yusuf'un karşı takımdan birine ağır sözler sözler söylemesi sonucunda ortalık karıştı. Murat Ceylan'ın da tepki gösterdiği bu olay sonrası Acun Ilıcalı eşliğinde Acil Durum Konseyi toplandı. Ilıcalı, Yusuf için bir karar aldıklarını dile getirdi.

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yer yer gerginliklerin oluştuğu yarışmada bu kez Yusuf'un kötü sözleri sonucu ödül oyunu sırasında tatsızlık yaşandı. Halil'e karşı oyunu kaybeden Yusuf, karşı takımdan birine sert sözler söyledi. İşte 12 Nisan Çarşamba günü Survivor'da yaşanan gerginliğin detayları...

ÖDÜL OYUNUNDA YUSUF'TAN SERT SÖZLER!

Şampiyonluğa adım adım yaklaşılan Surivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Oyun sırasında Halil'e karşı sayıyı kaybeden Yusuf, karşı takımdan birine sert sözler dile getirdi. Yusuf'un, "Göreceksin sen, seninle hesaplaşacağım. Sana kemik vereceğim dişlerini sökeceğim senin." sözlerine sinirlenen Asena, "Ben şimdi bu adamın üzerine gideceğim ben suçlu olacağım." dedi. Yusuf ise, "Yanlışı sen mi bana öğretiyorsun? Beni karşına alma." diyerek cevapladı. Asena ise, "Senin benim hayatımda ne yerin var ki seni karşıma alayım Yusuf?" diye sordu.

surv asena

Bu sözlerden sonra üzerine alınan Ertuğ, Yusuf'tan "Hayır" cevabını aldı. Yarışmacılardan Asena, Yusuf'un dile getirdiği sözlerin çok ağır olduğunu ve isim de belirtmediğini Survivor ekibine belirtti. Yusuf bu durum sonrası sözleri ortaya söylediğini ifade etse de Asena ve onu destekleyen Aziz, çıkan kelimelerin kimseye söylenmemesi gerektiğini savundu.

survivor yusuf

Sunucu Murat Ceylan, ''Yusuf oyunu kaybettikten sonra ne dedin?'' diye sordu. Bu soruya karşılık Yusuf, ''Sinirlendiğimde çıkan kelimeler benim kendi hatam ama bir isme bir kişiliğe değil. Onlara asla söylemedim. Mavi takımdan kimsenin kişiliğine söylemedim.'' sözlerine yer verdi.

surv asena 2

Murat Ceylan, ''Hatalısın, benim gözümde. Hiçbir yarışmacı bir diğerine bu tip ithamlarda bulunamaz. Oyuna diyorsun, başka bir şeye diyorsun. Ekranda görünen öyle görünmüyor. Bu iş burada bitmedi. Ben Acun ağabey ile paylaşacağım bunu .Bu yaşanan gerçekten çok üzücü.'' dedi.

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Oyun alanından uzaklaşan Yusuf, kendisini çeken kameramana "Götür beni buradan. Ben oyuna falan gelmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Kimden izin alıyorsak alalım. Bitti." dedi.

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ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI!

Survivor'da Yusuf tarafından sarf edilen sert sözler sonrasında Acil Durum Konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın konseyin fragmanında Yusuf hakkındaki kararı açıkaldığı görüldü.

Acun Ilıcalı'nın Yusuf'a olayı sordu. Pişman olduğunu dile getiren Yusuf, "Şuurumu kaybettim. Neler söylediğimi bile hatırlamıyorum. Sinirimi, öfkemi nereden çıkartacağımı bilemedim." dedi ve özür diledi.

acil durum konseyi

Acun Ilıcalı Yusuf'a o sözleri kime söylediğini sormasıyla beraber Yusuf, "Herhangi bir muhattabı yok. Benim sorunum kendimle. Kaybetmeye tahammülüm yok." dedi.

Acun Ilıcalı yarışmacılara görüşlerini sorarak fikirlerini aldı. Ilıcalı, Yusuf'u o sözlerini Asena'ya söylediğini düşündüğünü ifade etti.


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TV8 survivor Acun Ilıcalı Murat Ceylan asena söyledi

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