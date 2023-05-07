Survivor'da 'gıybet masası' hesaplaşması: "Açtırma bayramlık ağzımı!"

Survivor bu akşam bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. 2. dokunulmazlık oyunu heyecanına sahne olacak 92. bölümde ipler gerildi. Survivor yarışmacıları resmen birbirine girdi. Ertuğ'un sözleri Nefise'yi çileden çıkarttı.

Mavi takım yarışmacısı Yusuf, "Aziz bugün, Ertuğ'u yazmanın sebebini söyledi. Aziz bunu hep eleştiren taraftı" derken Özgür Tetik lafını bölerek "Aynısını yaptı" dedi. Asena'nın "Aziz daldan dala atlayan bir çocuk. Ben inanamıyorum zaten" sözleri sonrası oyun alanında Nefise ile Ertuğ'un tartıştığı görüldü.

"YAZIKLAR OLSUN! SEN NE KADAR YALANCI BİR İNSANSIN"

Ertuğ'un "Geldik gıybete Gıybet masası kuralım" sözlerine içerleyen Nefise, "Gıybet masasına gidelim diye bir şey dedim mi? Yazıklar olsun. Sen ne kadar yalancı bir insansın" ifadeleriyle yanıt verdi.

"BENİM DE BİLDİĞİM ŞEYLER VAR, BAYRAMLIK AĞZIMI AÇTIRMA"

Nefise kendini şu sözlerle savundu:

"Yüzüne söylemiyorsam arkasından da söylemiyorum. Benim de bildiğim şeyler var. Benim de bayramlık ağzımı açtırma."

Nefise, Ertuğ'a ilişkin "Bence dediklerinin farkında değil. Ağzından bir anda çıkıyor" dedi.

SURVIVOR'DA BÜYÜK HESAPLAŞMA

"Ertuğ, herkesi gıybet masasına topluyorum gibi bir açıklama yaptı. Ben ne eski takımımı ne de şimdiki takımımı toplayıp bir yerde kulis yaptım. Böyle bir şey asla olmadı." diyen Nefise'ye Ertuğ'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Genç yarışmacı şu ifadeleri kullandı:

"Gidip de arkadan farklı, önden farklı konuşmak bence çok ağır bir itham. Galiba şakalaşmalar gıybet olarak algılanıyor burada. Bu yüzden ben kesinlikle kabul etmiyorum."

Survivor'ın yeni bölümünde bu tartışmanın nereye varacağı şimdiden merak konusu oldu.

