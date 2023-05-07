MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da 'gıybet masası' hesaplaşması: "Açtırma bayramlık ağzımı!"

Survivor'da 'gıybet masası' hesaplaşması: "Açtırma bayramlık ağzımı!"

07.05.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da her geçen gün gerilimin dozu biraz daha artıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Ertuğ'un "Geldik gıybete. Gıybet masası kuralım" sözleri Nefise'yi çıldırttı. "Gıybet masasına gidelim diye bir şey dedim mi?" ifadelerini kullanan genç yarışmacı, "Yazıklar olsun sen ne kadar yalancı bir insansın" sözleriyle Ertuğ'a çıkıştı. Tartışma Survivor oyun alanında gerilime neden oldu. Nefise "Açtırma bayramlık ağzımı!" diyerek yarışmacı arkadaşına gözdağı verdi.

Survivor'da 'gıybet masası' hesaplaşması: "Açtırma bayramlık ağzımı!"

Survivor bu akşam bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. 2. dokunulmazlık oyunu heyecanına sahne olacak 92. bölümde ipler gerildi. Survivor yarışmacıları resmen birbirine girdi. Ertuğ'un sözleri Nefise'yi çileden çıkarttı.

Mavi takım yarışmacısı Yusuf, "Aziz bugün, Ertuğ'u yazmanın sebebini söyledi. Aziz bunu hep eleştiren taraftı" derken Özgür Tetik lafını bölerek "Aynısını yaptı" dedi. Asena'nın "Aziz daldan dala atlayan bir çocuk. Ben inanamıyorum zaten" sözleri sonrası oyun alanında Nefise ile Ertuğ'un tartıştığı görüldü.

2

"YAZIKLAR OLSUN! SEN NE KADAR YALANCI BİR İNSANSIN"

Ertuğ'un "Geldik gıybete Gıybet masası kuralım" sözlerine içerleyen Nefise, "Gıybet masasına gidelim diye bir şey dedim mi? Yazıklar olsun. Sen ne kadar yalancı bir insansın" ifadeleriyle yanıt verdi.

3

"BENİM DE BİLDİĞİM ŞEYLER VAR, BAYRAMLIK AĞZIMI AÇTIRMA"

Nefise kendini şu sözlerle savundu:

"Yüzüne söylemiyorsam arkasından da söylemiyorum. Benim de bildiğim şeyler var. Benim de bayramlık ağzımı açtırma."

Nefise, Ertuğ'a ilişkin "Bence dediklerinin farkında değil. Ağzından bir anda çıkıyor" dedi.

0

SURVIVOR'DA BÜYÜK HESAPLAŞMA

"Ertuğ, herkesi gıybet masasına topluyorum gibi bir açıklama yaptı. Ben ne eski takımımı ne de şimdiki takımımı toplayıp bir yerde kulis yaptım. Böyle bir şey asla olmadı." diyen Nefise'ye Ertuğ'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

1

Genç yarışmacı şu ifadeleri kullandı:

"Gidip de arkadan farklı, önden farklı konuşmak bence çok ağır bir itham. Galiba şakalaşmalar gıybet olarak algılanıyor burada. Bu yüzden ben kesinlikle kabul etmiyorum."

Survivor'ın yeni bölümünde bu tartışmanın nereye varacağı şimdiden merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük prensin dikkati dağıldı! O anlar gündemdeKüçük prensin dikkati dağıldı! O anlar gündemde
Göğüs dekoltesiyle nefes kesti!Göğüs dekoltesiyle nefes kesti!
Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi! Gören Serenay Sarıkaya sandıTransparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi! Gören Serenay Sarıkaya sandı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!

'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!

TikTok videosu çekerken canından oldu!

TikTok videosu çekerken canından oldu!

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.