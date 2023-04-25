Survivor'da haftanın son dokunulmazlığını kim, hangi takım kazandı? 25 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Ünlüler ile gönüllüler takımının yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele verdi. İşte 25 Nisan Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 25 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla bekleniyor. Oyunu kazanan dokunulmazlıkla birlikte ödülün de sahibi olacak.

25 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVİVOR 25 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da önceki günlerde eleme adayları Asena ve Cansu olarak belirlenmişti. Konseyde en fazla oyu alan Aziz ile Ertuğ haftanın 3. ve 4. eleme adayı seçildi.

Bugün haftanın son elem adayları belli olacak.



