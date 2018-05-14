Survivor'da Hakan ve Turabi'nin güldüren diyaloğu 'Sana nerden rastladım'

Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın jüri olduğu O Ses Survivor isimli şarkı yarışmasında ise yarışmacılar sahneye çıkarak Tarık Sezer orkestrası eşliğinde performans sergiledi.

HAKAN VE TURABİ BU DEFA GÜLDÜRDÜ!

Yarışmada Duman grubunun 'Senden daha güzel' isimli şarkısını söyleyen Hakan'ın performansı jüri tarafından beğeni topladı. Şarkısının ardından Hakan, yarışmada aralarında sık sık kavgaların yaşandığı Turabi'ye bu defa şarkı sözüyle gönderme yaptı. Hakan şarkıdaki 'Sana nerden rastladım' kısmını Turabi'ye ithaf ettiğini söyledi. Bu sözler karşısında kahkaha atan Turabi ise Hakan'a 'Umarım buradaki performansımla da seni gömerim' diye cevap verdi. Hakan ise, 'Bu daha fragman' diyerek aralarındaki rekabete vurguda bulundu.

Turabi ve Hakan'ın güldüren atışması sırasında ise İbrahim Büyükak, 'Bu yarışmanın en sevdiğim yanı rekabet. Turabi ile aranızdaki tatlı tatlı ısırıyorsunuz

hoşuma gidiyor' sözleriyle araya girdi. Hakan'ın performansını da beğenen Büyükak, 'Enerjin süper. Çok güzel şarkı söyledin, herkesi coşturdun' dedi.

TURABİ'DEN HEM BEAT BOX HEM TÜRKÜ ŞOV!

Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Turabi Çamkıran 'Şu Metris'in Önü' isimli şarkıyı hem bağlama ile çaldı hem söyledi. Şarkı öncesi beatbox yapan Turabi performansıyla büyük alkış aldı.



