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Survivor'da kavga büyüdü! Merve, Mustafa Kemal ve Yunus Emre diskalifiye mi olacaklar?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 07:17 | Son Güncelleme:
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Survivor 2024 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada tansiyon hiç düşmüyor. Yarışmada Mustafa Kemal'in Merve'ye sözleri Yunus Emre'yi çıldırttı. Yarışmada kavga çıkınca konseye ara verildi. Diskalifiye yorumları sosyal medyayı sallarken verilen ceza da belli oldu.

Survivor'da kavga büyüdü! Merve, Mustafa Kemal ve Yunus Emre diskalifiye mi olacaklar?

Survivor All Star heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran yarışmada dün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Oyun sonrasında birine giren Mustafa Kemal ve Merve'nin kavgası büyüdü ve konseye taşındı.

Yarışmada Mustafa Kemal'in Merve'ye sözleri Yunus Emre'yi çileden çıkardı ve konsey yarıda kesildi. Mustafa ile arasındaki gerginliği anlatan Merve konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

1 KAVGA

MUSTAFA İLE MERVE ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK

Merve "Oyunu kaybettik zaten kötü hissediyorum, geldim dedim ki 'bu yüzden dedim şurada yazacağımız 4 kişiden birisi düelloda elenir giderse ben çok üzülürüm' dedim. Bunları isimleri söyledim. Sonra geldi beni oyun alanından çıkarken kenara çekti. Geldi bana ne dedi biliyor musun? Neye göre yazıyorsun isim yazarken dedi. Nasıl yani dedim? Performansa göre mi yazıyorsun beni yazar mısın dedi. Mustafa ne diyorsun dedim. Ben böyle konuları konuşmayı sevmem zaten dedim. Sana hesap mı vereceğim dedim.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Merve "Özgür'ü yazmadın mı sen dedi performansı iyiyken dedi. Dışardan ne kadar kötü gözüktüğünü biliyor musun, farkında mısın dedi. Özgür abi ne alaka, ben insanım ya ben insanım. O gün orada Özgür abiyi yazarken ne kadar zorlandığımı ben biliyorum ben" dedi.

ACUN ILICALI MÜDAHALE ETTİ

Konseyde sürekli Merve'nin sözünü kesen ve yalan söylüyorsun diyen Mustafa'ya Acun Ilıcalı müdahale etti. Neden susmuyorsun sen diye Soran Ilıcalı'ya Mustafa "Çünkü yalanlara gelemiyorum ben. Ben dürüst bir insanım ve böyle konuşmalara dayanamıyorum" dedi. Acun Ilıcalı da "gelmez zorundasın çünkü konuşma var ve daha bitmedi" diyerek yarışmacıyı tersledi.

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KONSEYE ARA VERİLDİ

Mustafa'nın sürekli Merve'nin sözlerini kesmesine dayanamayan Yunus Emre "Bu nasıl bir model ya" diyerek tepki gösterince ortam daha da gerildi. Mustafa "Ben başkasına benzemem bana böyle konuşamazsın" dedi. Gerilimin iyice tırmandığı anlarda Acun Ilıcalı Konsey'i yarıda keserek "Şu anda Konsey'i yapma şansımız yok, Konsey'e ara veriyorum. Sakinleşelim durumu değerlendireceğiz" dedi.

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2 YARIŞMACIYA CEZA VERİLDİ

Yarışmanın son bölümünde Acun Ilıcalı bu isimlerin aldığı cezaları açıklamış ve Yunus Emre'ye ekstra 2 ödül oyun cezası, Mustafa Kemal'e de 3 ödül cezası vermişti.

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