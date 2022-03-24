Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden takım eleme konseyine giderek eleme adayı çıkardı. Eleme beş yarışmacı arasında yapıldı ve bir yarışmacıi birleşme partisine az bir zaman kala Survivor'a veda etti. Survivor'da kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

23 Mart akşamında oynanan dokunulmazlık oyununu alan takım Gönüllüler oldu. Böylece Ünlüler takımı, eleme konseyi için isim çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor eleme adayları Barış ve Evrim'in ardından Adem, Gizem ve Bora oldu. Survivor'dan elenen isim ise Bora oldu. Bora, "Aileme, eşime, çocuğuma kavuşacağım o yüzden mutluyum." dedi.



