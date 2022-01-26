Survivor'da kim elendi? 26 Ocak Çarşamba Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de ünlüler ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanın bir an olsun eksilmediği yarışmada yarışmacılar arasındaki rekabet gözlerden kaçmadı. Bu hafta eleme potasına giren 4 isim olan Mert, Ayşıl, Sercan ve Berna’dan biri, elenerek adaya veda edecek. İşte Survivor’ın 10. Bölümüne ilişkin detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türkiye 'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı Survivor'ın 26 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da ünlüler takımı konseyinde Pazartesi gecesi eleme adayları Ayşıl ve Sercan olarak belirlendi. Dün, dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı, konseyde adadan gitmesini istedikleri yarışmacılar için oylarını kullandı.

Oylama sonucunda günün potaya giren ilk ismi Ayşıl oldu. Gecenin ikinci eleme adayını belirlemek için bu kez performans birincisi açıklandı. Ünlülerde performans birincilerinin kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Batuhan oldu. Yüzdelik dilimlere bakıldığı zaman Batuhan'a göre öncelikli duruma düşen Nagihan, Sercan'ın için gecenin 2. eleme adayını belirledi.

Bu gece Mert, Ayşıl, Sercan ve Berna’dan biri elenerek adaya veda edecek. Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.



