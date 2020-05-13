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Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı'dan Ersin açıklaması! Survivor yeni eleme ne zaman olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 02:42 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 12 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde eleme konseyi yayınlandı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı duygusal anlar yaşadı ve Ersin Korkut'un sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Survivor'da Berkan ve Mert eleme adayları olmuştu. Acun Ilıcalı Survivor eleme adayları için de sürpriz bir açıklama yaptı. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor eleme ne zaman olacak?

Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı'dan Ersin açıklaması! Survivor yeni eleme ne zaman olacak?

Survivor'dan elenen isim, yarışmanın 12 Mayıs tarihli 74. bölümünde yanıt buldu. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Survivor'un yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı konseyde toplandı. Futbol oyununda Ersin'in yaşadığı sakatlıktan dolayı sağlık durumu hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, Ersin'in diskalifiye olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı, Survivor'da Ersin'in elenmesi nedeniyle yeni eleme olmayacağını açıkladı.

"SURVIVOR'DA BU HAFTA ELEME YOK"

Survivor eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugün takım oylamasındaki birinciler ve ikinciler yok. Bütün oylar yarışmacılarımızda saklı kalacak şekilde korunuyor. Önümüzdeki hafta zaten eşitlik olduğu için bir kez daha dokunulmazlık
oyunlarını oynayacaksınız. Şu andaki oylarınız önümüzdeki haftanın sonuna kadar geçerli. Bir hafta eleme olmayacak. Bu hafta Ersin elendiği için başka bir eleme olmayacak. İleride bir haftayı da adaların birleştiği dönemde elemesiz geçireceksiniz" dedi. Survivor'da buna göre yeni dokunulmazlık oyunları sonrasında yeni eleme adayları çıkacak ancak bir haftaki önceki sms oylaması sonuçları geçerli olacak.

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