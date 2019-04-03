MAGAZİN

Survivor'da kim elendi? Araba ödülünü kim aldı? İşte Survivor 2019 2 Nisan Salı elenen isim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 00:32 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 39. son bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımından üç sürpriz yarışmacı elemeye kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? Spyros, Tony ve Vasilikos arasında adaya veda eden isim kim oldu? Siyah ve beyaz olarak ikiye ayrılan takımlar ise araba ödülü için yarıştı. Survivor'a veda eden isim sms oylamasının sonuçlarıyla belli oldu. İşte Survivor 2 Nisan Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? Araba ödülünü kim aldı? İşte Survivor 2019 2 Nisan Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 2 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde hem araba ödülü oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta bir isim daha yarışmaya veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Yunan takımında yapılan ada konseyinde Tony ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kyriakos tarafından ikinci eleme adayı olarak Spyros, Katerina Dalaka tarafından ise üçüncü aday olarak Vasilis açıklanmıştı. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Vasilikos bu hafta eleme adayları olmuştu.

survivor2

Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'a bu hafta Yunan takımından Vasilis Vasilikos veda etti.

vasilis

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta araba oyunu oyunu adeta nefesleri kesti. Araba oyunu için Dalaka ve Sude 2 ayrı takım oluşturdu ve Dalaka'nın takımı (siyah takım) 10-9 Sude'nin takımı (beyaz takım) karşısında kazandı. Katerina Dalaka'nın takımı ise kendi arasında 'siyah mı beyaz mı?' oyunu oynadı. Survivor 2019’da bu hafta arabayı Sabriye kazandı.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!
Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den yeni muhtara çağrı...Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den yeni muhtara çağrı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vasilis Vasilikos survivor kim elendi survivor 2 nisan salı eleme sonuçları survivor kim gitti survivor 2019

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!

Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den örnek davranış

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den yeni muhtara çağrı...

Buse Narcı'nın Dubai pozlarına beğeni yağdı

Cesur pozlarıyla gündem oldu, beğeni yağdı

Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal esprileriyle babasını gölgede bıraktı

Oğlu esprileriyle babasını gölgede bıraktı

Ünlü isimler ilk kez bu kadar doğal!

İlk kez bu kadar doğallar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.