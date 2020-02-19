Survivor'da kim elendi? En yüksek ve düşük oyları kimler aldı? İşte Survivor 2020'de elenen ilk yarışmacı

Survivor'ın 3. bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'ın ilk bölümünde dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüller takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Fatma olmuştu. Sms oylaması sonrasında ise gönüllüler takımında en yüksek oyu alan iki yarışacı, değişen kurallar gereğince elemeye kalan diğer iki yarışmacıyı da belirledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor gönüllüler takımında ada konseyinde en yüksek oyu alan isimlerin Ceyhun ve Cemal Can olduğunu Acun Ilıcalı açıkladı. Ceyhun, evini özlediği ve oyunlarda zayıf olduğu gerekçesiyle Makbule'yi söyledi. Cemal Can ise 3. eleme adayı olarak Evrim'in adını verdi. Böylece Survivor'ın ilk eleme konseyinde Evrim, Fatma ve Makbule eleme adayları oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de yapılan ilk sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Eleme adayları olan Evrim, Fatma ve Makbule arasında en az oyu alan yarışmacı olan Makbule Survivor 2020'den elenen ilk isim oldu.



