MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da kim elendi? En yüksek ve düşük oyları kimler aldı? İşte Survivor 2020'de elenen ilk yarışmacı

Survivor'da kim elendi? En yüksek ve düşük oyları kimler aldı? İşte Survivor 2020'de elenen ilk yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 00:36 | Son Güncelleme

Survivor 2020'in 3. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kuralların değiştiği Survivor'da ilk elenen yarışmacı belli oldu.Gönüllüler takımı arasında gerçekleşen elemede Fatma, Makbule ve Evrim arasında en düşük oyu alan yarışmacı adaya veda etti. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor 2020'de elenen ilk yarışmacı

Survivor'da kim elendi? En yüksek ve düşük oyları kimler aldı? İşte Survivor 2020'de elenen ilk yarışmacı

Survivor'ın 3. bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'ın ilk bölümünde dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüller takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Fatma olmuştu. Sms oylaması sonrasında ise gönüllüler takımında en yüksek oyu alan iki yarışacı, değişen kurallar gereğince elemeye kalan diğer iki yarışmacıyı da belirledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor gönüllüler takımında ada konseyinde en yüksek oyu alan isimlerin Ceyhun ve Cemal Can olduğunu Acun Ilıcalı açıkladı. Ceyhun, evini özlediği ve oyunlarda zayıf olduğu gerekçesiyle Makbule'yi söyledi. Cemal Can ise 3. eleme adayı olarak Evrim'in adını verdi. Böylece Survivor'ın ilk eleme konseyinde Evrim, Fatma ve Makbule eleme adayları oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de yapılan ilk sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Eleme adayları olan Evrim, Fatma ve Makbule arasında en az oyu alan yarışmacı olan Makbule Survivor 2020'den elenen ilk isim oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalarTrump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalar
Survivor'da nefes kesen ödül mücadelesi!Survivor'da nefes kesen ödül mücadelesi!
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor 2020, survivor kim elendi, survivor kim gitti,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Üstsüz fotoğrafla 14 Şubat kutlaması

Üstsüz fotoğrafla 14 Şubat kutlaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner diskalifiye mi oldu? Survivor'dan neden elendiler? Sakatlıkları nedir?

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020'de olta takımı ve yiyecek için mücadele ettiler

Survivor'da nefes kesen ödül mücadelesi!

Surivor Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor ünlüler yarışmacısı Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Survivor'ın güzel ismi hırsıyla dikkat çekiyor

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı?

Survivor Barış hangi dizilerde oynadı?

Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

Survivor ünlüler takımına damga vurdu!

Survivor Yasin Obuz meydan okudu: Adada artık hiçbir şey yapmayacağım

Survivor Yasin isyan etti: Artık hiçbir şey yapmayacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.