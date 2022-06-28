Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dominik'te son veda! İşte 27 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 27 Haziran Salı günü yayınlanan son bölümünde Adem, Nisa ve Hikmet için eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da final mücadelesi veren 5 yarışmacı arasından bir isim, Dominik'te bu sene elenen son yarışmacı oldu.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Finale doğru yaklaşan Survivor'da, Dominik'te son halk oylaması yapılmıştı. Bu hafta elemeye kalan Adem, Nisa ve Hikmet arasında ise bu oylamada en az oyu alan açıklandı.

Sms sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu.

"ŞAMPİYON OLAMADIKTAN SONRA ANLAMI YOK"

Survivor'da Dominik'te veda eden son yarışmacı olan Hikmet, "2019'da yarım kalan bir hikayem vardı sakatlanmıştım. 3 yıllık tedavi sürecimde siz yanımda olmuştunuz. Burada bana destek veren herkese teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Burada yada Türkiye'de elenmemin, şampiyon olamadıktan sonra anlamı yoktu. Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış" sözleriyle yarışmaya noktayı koydu.

SURVIVOR BÜYÜK FİNALİ 30 HAZİRAN'DA

Survivor'da Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasında ise yarı final ve final mücadelesi olacak. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.



