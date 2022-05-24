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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 24 Mayıs Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

24.05.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 24 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Dominik macerasını noktalayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 24 Mayıs Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

TV8'in ilgiyle izlenen yarışmasu Survivor All Star'ın 24 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölümünde Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude için eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta Seda'nın vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.

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Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet 3. eleme adayı oldu.

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Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Sude'nin ismi belirlendi.

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ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Böylece bu hafta elemeye kalan yarışmacılar Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude arasında geçtiğimiz gün sms oylaması yapıldı.

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Oylama sonuçlarına göre Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

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Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Sude Burcu oldu. Veda konuşması yapan Sude "Tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Son bir ay buranın tadını çıkarmalarını istiyorum. Elimden geleni yaptım. Dışarıda çok güzel bir hayatım var, aileme ve sevdiklerime kavuşacağım için mutluyum" dedi.

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24 Mayıs Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da kim elendi?
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survivor
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