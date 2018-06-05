Survivor'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi?

Survivor'ın 89. bölümünde bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunları için kıyasıya mücadele ettiler.

İLK ELEME ADAYLARI TURABİ'YLE ÜMİT KARAN OLMUŞTU

Dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından Ünlüler sembol oyununa çıktılar. Oyunun galibi Mustafa Kemal Kurt oldu. Konseyde ise en çok adı yazılan isim Turabi oldu ve böylelikle ilk eleme adayı belirlenmiş oldu. Sembolü kazanan Mustafa Kemal Kurt ise Ümit Karan'ın ismini verdi. Ümit Karan isminin yazılmasının ardından Mustafa Kemal'e tepki gösterdi.

ELEME ADAYLARININ TAMAMI BELLİ OLDU

Dün oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler, Gönüllülere büyük üstünlük kurdu. Yapılan konseyde gönüllerde Hakan en çok adı yazıldı ve aday oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan, Damla'nın adını söyledi ve Survivor'da bu haftanın eleme adayları belli oldu.

SURVIVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da Turabi, Ümit Karan, Hakan ve Damla'nın eleme potasına çıktığı konseyde adaya veda eden isim Ümit Karan oldu.

ÜMİT KARAN MUSTAFA KEMAL'LE VEDALAŞMADI

Ümit Karan, hem kendi takımı hem de Gönüllüler takımıyla vedalaştı. Fakat tek bir ismi pas geçti. O da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal ile vedalaşmayan Ümit Karan eleme gecesine adeta damga vurdu.