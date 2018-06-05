Survivor'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi?

Survivor'ın 89. bölümünde bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunları için kıyasıya mücadele ettiler.
Dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından Ünlüler sembol oyununa çıktılar. Oyunun galibi Mustafa Kemal Kurt oldu. Konseyde ise en çok adı yazılan isim Turabi oldu ve böylelikle ilk eleme adayı belirlenmiş oldu. Sembolü kazanan Mustafa Kemal Kurt ise Ümit Karan'ın ismini verdi. Ümit Karan isminin yazılmasının ardından Mustafa Kemal'e tepki gösterdi.
Dün oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler, Gönüllülere büyük üstünlük kurdu. Yapılan konseyde gönüllerde Hakan en çok adı yazıldı ve aday oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan, Damla'nın adını söyledi ve Survivor'da bu haftanın eleme adayları belli oldu.
Survivor'da Turabi, Ümit Karan, Hakan ve Damla'nın eleme potasına çıktığı konseyde adaya veda eden isim Ümit Karan oldu.
Ümit Karan, hem kendi takımı hem de Gönüllüler takımıyla vedalaştı. Fakat tek bir ismi pas geçti. O da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal ile vedalaşmayan Ümit Karan eleme gecesine adeta damga vurdu.
İzleyicilerin de şoke olduğu anın nedeni de merak edilmeye başlandı. İki gün önce bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal'in hangi ismi söyleceği merak ediliyordu. Ümit Karan ismini veren Mustafa Kemal, hem ünlüler takımını hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Nedeni ise Mustafa Kemal'in yarışmada en son olarak Merve ile kavga etmesiydi. Herkes Mustaf Kemal'in Merve ismini vermesini bekliyordu. Kendi ismini duyan Ümit Karan ise bu duruma tepki gösterdi ve Mustafa Kemal'e 'hain' dedi.
Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Berlin, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Berlin’in Kreuzbergilçesinde Hertha Yehlendorf, Rather SV gibi amatör takımlarda forma giyerek başlayan futbolcu 18 yaşına kadar Berlin'de yaşamaya devam etmiştir. Ardında Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.Eski Milli futbolcumuz olan Ümit Karan, futbol alanında bir çok başarıya imza atmıştır. 2011 yılına kadar Gençlerbirliği'nde forma giyen Ümit Karan, takımının 2000 Türkiye Kupası‘nı kazanmasında önemli rolü olan futbolculardan biriydi. Bu performansı, bir çok büyük kulübün ilgisini çekiyordu. 2001 – 2002 sezonu öncesi, kendisi ile ilgilenen takımlardan Galatasary‘ın teklifini kabul etti.
Galatasaray’a transferi, Ümit Karan için şüphesiz kariyerinin en önemli gelişmesiydi.2004 – 2005 sezonunda antrenör Georghe Hagi ile de anlaşmazlıklar yaşaması sonucu kendine takım aramaya başladı. Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Karan, Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile antlaştı. Kiralık olarak 2005’in yazına kadar BB Ankaraspor için oynayan Karan, henüz ilk maçında 2:1 galip gelen takımının iki golünü de kendisi attı.
2005 – 2006 sezonunda tekrar Galatasaray forması giyen ünlü futbolcu, spor yazarlarına göre “tamamen yenilenmiş, farklı bir futbolcu”ydu. Galatasaray’ın şampiyonluğunda çok önemli rolü olan maçların dönmesini sağladı. Attığı 17 gol’le Gol Krallığı’nda 1. sırada iken sakatlandı ve sezonu kapattı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Turkcell Süper Ligi’ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 ‘da Beşiktaş’a karşı kaydetmiştir.
2006-2007 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. 2009-2010 sezon başında Eskişehirspor’a bedelsiz olarak transfer oldu. Ve 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşme imzaladı.
2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor’ da sportif direktörlük görevine getirildi. 2011 – 2012 sezonunda Eskişehirspor’da Sportif Direktör olarak görev yapmaya başlamıştır. Ü
mit Karan, 3 Temmuz 2011’de “Şike Yapmak” ve “Teşvik Primi vermek” iddialarıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 5,5 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası’nda yapılan değişiklik, Ayrıca 2 yıl müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmıştır. Bu nedenle şu anda profesyonel futbolculuk yapamamaktadır.
Ümit Karan, 2005 yılında bir arkadaşlarının vesilesi ile Zeynep Karan'la evlenlmiştir. Bu mutlu evliliklerinden Ümitcan adında bir oğlu vardır. Ümit Karan, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştır. Şimdiler de ise Survivor 2018 yer alan Ümit Karan All Star takımının önemli yıldızlarındandır.
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