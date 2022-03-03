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Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

03.03.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart 2022 Çarşamba akşamında bir yarışmacı Survivor All Star 2022'ye veda etti. Bilindiği üzere eleme potasında Evrim Keklik, Gökhan Keser, Yasin Obuz ve yarışmaya yedeklerden katılan Aşkım Burçe yer alıyordu. Oylama, bahsi geçen 4 yarışmacı arasında yapıldı ve elenen yarışmacı belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Eleme potasında Gönüllüler takımından 3, Ünlüler takımından ise 1 yarışmacı yer aldı. Geçtiğimiz haftaya adaya veda eden isim Yunus Emre Özden olmuştu. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba akşamında Survivor'a veda eden isim...

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetmişti ve gerçekleştirilen oylamada Evrim Keklik'in sürgün adasına gönderilmesine karar verildi. İkinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetmiş ve takım, Survivor'a yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin ismini eleme adayı için çoğunlukta yazmıştı. Böylece Aşkım, ikinci eleme adayı olmuştu.

  1. dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı Evrim ve Aşkım'ın yanına 3. eleme adayı olarak Yasin'i yolladı. Bunun ardından performans birincisi olan Seda, 4. eleme adayı için Gökhan'ın adını verdi. Oylama, bu 4 isim arasında yapıldı.

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Oylamanın sonucunda adaya veda eden isim Aşkım Burçe olduğu açıklandı.

Survivor yarışmacısı Aşkım kimdir? Aşkım Burçe kaç yaşında ve nereli?Survivor yarışmacısı Aşkım kimdir? Aşkım Burçe kaç yaşında ve nereli?


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Survivor yarışmacısı Aşkım kimdir?Survivor yarışmacısı Aşkım kimdir?
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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