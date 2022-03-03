Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Eleme potasında Gönüllüler takımından 3, Ünlüler takımından ise 1 yarışmacı yer aldı. Geçtiğimiz haftaya adaya veda eden isim Yunus Emre Özden olmuştu. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba akşamında Survivor'a veda eden isim...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetmişti ve gerçekleştirilen oylamada Evrim Keklik'in sürgün adasına gönderilmesine karar verildi. İkinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetmiş ve takım, Survivor'a yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin ismini eleme adayı için çoğunlukta yazmıştı. Böylece Aşkım, ikinci eleme adayı olmuştu.

dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı Evrim ve Aşkım'ın yanına 3. eleme adayı olarak Yasin'i yolladı. Bunun ardından performans birincisi olan Seda, 4. eleme adayı için Gökhan'ın adını verdi. Oylama, bu 4 isim arasında yapıldı.

Oylamanın sonucunda adaya veda eden isim Aşkım Burçe olduğu açıklandı.



