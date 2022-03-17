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Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

17.03.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da eleme adayları Ünlüler takımından Barış, Mert ve Adem, Gönüllüler takımından ise Evrim ve Berna olmuştu. Hızlandırılmış elemeler devam ederken Survivor macerası biren isim, 16 Mart akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde açıklandı. En az oyu alan yarışmacı Survivor adasına veda etti. Peki Survivor'dan kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Bilindiği üzere Ünlüler takımından Birsen ve Sercan'ın vedasının ardından eleme adayı olarak Adem, Barış ve Mert'in ismi çıkmıştı. Evrim ve Berna'nın da dahil olduğu bu beşli potada elenen halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı oldu. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da ilk eleme adayı Mert Öcal, ikincisi Barış Murat Yağcı olmuştu. İkinci eleme adayı ise Gönüllüler takımından çıktı. Ancak Evrim ve Berna'nın isimleri eşit oranda yazıldı ve bu nedenle potaya iki yarışmacı birden girdi. Beşinci eleme adayı olarak ise Ünlüler takımı Adem'in ismini verdi.

Toplu sms sonucunda en az oyu alan Gönüllüler takımındaki Berna Keklikler adaya veda etti.

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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