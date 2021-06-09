Survivor'da kim elendi? Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı? İşte 8 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

Finale bir aydan az kalan Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, haftanın eleme adaylarını belirldi. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms oylaması sonuçları açıklandı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da beş ayı geçen süre boyunca sevdiklerinden uzak kalan yarışmacılar için iletişim oyununun ayrı bir önemi var. Survivor 2021’de iletişim oyunu öncesinde Murat Ceylan, iletişim ödülünü açıklayarak yarışmacıları çok sevindirdi. Mavi takım ve kırmızı takım, son günlerine gelen Survivor’da moral depolamak için iletişim ödülünü kazanmak istedi ve ortaya müthiş karşılaşmalar çıktı. Oyunun ilk yarısında skorda denge vardı fakat kırmızı takımda İsmail'in rahatsızlanıp çıkması sonrasında mavi takım üstünlüğü ele geçirdi. Üst üste aldığı sayılar ile kırmızı takım ile farkı açan mavi takım, 10-4 skorla iletişim oyununu kazandı.

İletişim oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları Instagram’dan canlı yayın yapacaklar. Ve canlı yayında sorulan sorulara cevap verebilecekler. Ayrıca, mavi takım Türkiye’den gelen sevdiği eşyalara kavuşabilecek. Instagram canlı yayını ise Pazar günü yapılacak.