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Survivor'da kim elendi? Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı? İşte 8 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

09.06.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta bireysel dokunulmazlık oyunlarını oynandı. Survivor'da yarışmacılar iletişim oyununda da karşı karşıya geldi. Bu oyunları kazanan yarışmacılar elemeye kalan isimleri seçti. Survivor'dan elenen yarışmacı ise sms oylaması sonuçlarına göre belli oldu. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 2021'den kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı? İşte 8 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

Finale bir aydan az kalan Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, haftanın eleme adaylarını belirldi. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms oylaması sonuçları açıklandı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da beş ayı geçen süre boyunca sevdiklerinden uzak kalan yarışmacılar için iletişim oyununun ayrı bir önemi var. Survivor 2021’de iletişim oyunu öncesinde Murat Ceylan, iletişim ödülünü açıklayarak yarışmacıları çok sevindirdi. Mavi takım ve kırmızı takım, son günlerine gelen Survivor’da moral depolamak için iletişim ödülünü kazanmak istedi ve ortaya müthiş karşılaşmalar çıktı. Oyunun ilk yarısında skorda denge vardı fakat kırmızı takımda İsmail'in rahatsızlanıp çıkması sonrasında mavi takım üstünlüğü ele geçirdi. Üst üste aldığı sayılar ile kırmızı takım ile farkı açan mavi takım, 10-4 skorla iletişim oyununu kazandı.

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İletişim oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları Instagram’dan canlı yayın yapacaklar. Ve canlı yayında sorulan sorulara cevap verebilecekler. Ayrıca, mavi takım Türkiye’den gelen sevdiği eşyalara kavuşabilecek. Instagram canlı yayını ise Pazar günü yapılacak.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunlarının başlamıştı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını Poyraz kazanmış ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu söylemişti.

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Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay ise, eleme adayı olarak Steven'ı söylemişti.
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Survivor’da son dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban ise 3. eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti.

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Böylece, haftanın eleme adayları Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam ve Ayşe Yüksel oldu.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Aleyna, Steven ve Ayşe arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

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Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Steven oldu.

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Steven'ın elenmesiyle takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Steven ise Survivor'daki hedeflerine ulaşamadan veda ettiğini ve elendiğine inanamadığını söyledi.

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TV8 survivor
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