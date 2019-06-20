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Survivor'da kim elendi? Türk yarışmacı finale günler kala veda etti! 20 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 23:24 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da hızlandırılmış elemeler sonucunda, dokunulmazlık oyunları kaybeden siyah takımdan bir kişi adaya veda etti. Format gereği iki Türk yarışmacı eleme adayı oldu. Finale günler kala veda eden yarışmacı gözyaşlarını tutumadı. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Türk yarışmacı finale günler kala veda etti! 20 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar

30 Haziran'da final yapacak olan Survivor Türkiye Yunanistan'da hızlandırılmış elemeler başladı. Salı akşamı Yunan takımından Kyriakos adaya veda etmişti. Çarşamba ve Perşembe akşamları yayınlanan bölümlerde ise iki dokunulmazlık oyunu daha oynandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi adeta şov atarak sayısını aldı ve skoru 10'a 8 yaparak, beyaz takıma ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu. Böylece beyaz takım bu hafta dokunulmazlığı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?
Türkiye'de yapılan son toplu sms oylamasının sonuçlarına göre Sude ve Emre arasından en az oyu alan yarışmacı açıklandı. Survivor'da bu hafta elenen isim Sude Burcu oldu.

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ELENEN SUDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Suda elendiği açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Sude veda konuşmasında, "Buraya kadar gelmişken, elenince bir şey kaçırmış gibi hissettim. Finale kısa bir zaman kalmıştı. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Çok büyüdüğümü hissettim, çok şey yaşadım. "Bu zamana kadar sadece takım için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

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