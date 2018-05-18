Survivor'da ödül oyununda herkesi şaşırtan tarihi fark! Son iletişim ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2018 bir günlük ekran arasının ardından Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. İki zorlu mücadelenin yaşandığı son bölümde, hem oyunlarda büyük bir heyecan, hem de iki takım arasında kavgalar yaşandı. Yemek ödüllü oyun, Gönüllüler takımından Hakan Hatipoğlu, Damla ve Hilmi Cem'in çok iyi olduğu havuzlu bir parkurda yapıldı. Ancak oyundaki sonuç herkesi şaşırttı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ilk mücadelesinde takımlar güzel bir restoranda et yemeği için karşı karşıya geldiler. Son haftalarda ödülleri silip süpüren Gönüllüler takımı bu defa oyuna çok tutuk başladı. Yüksek bir platformdan kayarak havuza atlama etabının olduğu oyunda, su oyunlarında iyi mücadele eden Gönüllüler takımı avantajlı gibi görünse de sonuç çok farklı oldu. Ödül oyununu Ünlüler takımı büyük bir farkla 10-1 kazanmayı başardı. Oyun sonrasında ise restorana giden yarışmacılar et yemeğinin tadını çıkardı.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacıların en değer verdiği ödüllerin başında iletişim oyunu geliyor. Survivor adasında aylarca aileleri ve sevdiklerinden haber alamayan yarışmacılar

haftada bir oynanan iletişim ödülüyle sevdikleriyle hasret gidermek istiyor. Suvivor'daki son iletişim oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ödül oyununu kaybeden

Gönüllüler günün ikinci oyununu kazanabilmek için oyuna iyi konsantre oldu. 9-9'luk eşitliğin yakalandığı oyunda sonucu bayrak yarışı belirledi ve Gönüllüler

kazanmayı başardı. Oyun sonrasında Gönüllüler takımı arkadaşlarından gelen mesajları okuma şansı elde etti.