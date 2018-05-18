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Survivor'da ödül oyununda herkesi şaşırtan tarihi fark! Son iletişim ve ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 01:01 | Son Güncelleme

Survivor'ın 17 Mayıs Perşembe ekrana gelen yeni bölümünde, yarışmacılar iki zorlu oyunda mücadele etti. Survivor'da kazanan takımın restoranda et yemeği yiyeceği ödül oyununda, oldukça yüksek bir platformdan kayarak havuza uçan yarışmacıların mücadelesi nefesleri kesti. 10-1 gibi tarihi bir farkın yakalandığı Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Arkadaşlarından gelen mesajların okunacağı iletişim oyununda ise 9-9'luk beraberlikten sonra kazanan takım bayrak yarışıyla belli oldu.

Survivor'da ödül oyununda herkesi şaşırtan tarihi fark! Son iletişim ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2018 bir günlük ekran arasının ardından Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. İki zorlu mücadelenin yaşandığı son bölümde, hem oyunlarda büyük bir heyecan, hem de iki takım arasında kavgalar yaşandı. Yemek ödüllü oyun, Gönüllüler takımından Hakan Hatipoğlu, Damla ve Hilmi Cem'in çok iyi olduğu havuzlu bir parkurda yapıldı. Ancak oyundaki sonuç herkesi şaşırttı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da günün ilk mücadelesinde takımlar güzel bir restoranda et yemeği için karşı karşıya geldiler. Son haftalarda ödülleri silip süpüren Gönüllüler takımı bu defa oyuna çok tutuk başladı. Yüksek bir platformdan kayarak havuza atlama etabının olduğu oyunda, su oyunlarında iyi mücadele eden Gönüllüler takımı avantajlı gibi görünse de sonuç çok farklı oldu. Ödül oyununu Ünlüler takımı büyük bir farkla 10-1 kazanmayı başardı. Oyun sonrasında ise restorana giden yarışmacılar et yemeğinin tadını çıkardı.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da yarışmacıların en değer verdiği ödüllerin başında iletişim oyunu geliyor. Survivor adasında aylarca aileleri ve sevdiklerinden haber alamayan yarışmacılar
haftada bir oynanan iletişim ödülüyle sevdikleriyle hasret gidermek istiyor. Suvivor'daki son iletişim oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ödül oyununu kaybeden
Gönüllüler günün ikinci oyununu kazanabilmek için oyuna iyi konsantre oldu. 9-9'luk eşitliğin yakalandığı oyunda sonucu bayrak yarışı belirledi ve Gönüllüler
kazanmayı başardı. Oyun sonrasında Gönüllüler takımı arkadaşlarından gelen mesajları okuma şansı elde etti.

MUSTAFA KEMAL'İN SÖZÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
İletişim ödül oyununda Hilmi Cem'e karşı aldığı galibiyet sonrası Mustafa Kemal'in söylediği söz ortalığı bir anda karıştırdı. Hilmi Cem oyun sonrasındaki edilen İngilizce küfüre tepki gösterdi. Ancak yaptığı hareketin Hilmi Cem'e olmadığını defalarca söyleyen Mustafa Kemal'in sinirleri yatışmadı. Hakan'ın araya girmesiyle bu defa ikili arasında tartışma yaşandı.

DAMLA VE ADEM AİLELERİNE KAVUŞTU
Survivor'da aylardır devam eden sembol oyunlarının finalleri geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Sembol oyununu kazanan Adem ve Damla'nın aileleri Dominik'e geldi. Adem annesi ve ağabeyiyle hasret giderdi. Damla'nın ise annesi ve iki teyzesi adaya geldi. Gün içinde aileleriyle görüşen yarışmacılar, akşam ise lüks bir restoranda aileleriyle akşam yemeği yedi.

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Survivor survivor 2018 survivor ödül oyunu survivor iletişim oyunu

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